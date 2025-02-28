«Встряска и шок»: эксперт спрогнозировал, может ли Трамп "сдать Украину"

/ Коллаж Главред, фото facebook D.Trump, скрин с видео

Основное:

Британия, Франция и Германия – будут поддерживать независимость Европы

В Европе понимают, что Америка может "сдать" Украину

Политический аналитик и историк Александр Палий прокомментировал вопрос о том, стоит ли ждать укрепления независимости Европы от США после "встряски и шока", которые устроили европейцам команда Дональда Трампа на конференции в Мюнхене.

"Думаю, да. Сейчас ключевые государства Европы – Британия, Франция и Германия – будут поддерживать именно такой подход", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

По мнению эксперта, в этом вопросе также будут задействованы и страны Восточной Европы.

"В Европе понимают, что, если Америка сдает Украину, которая бьется уже который год подряд, так же она может сдать и других. А у европейского единства очень серьезные шансы. И это очень дерзкий шанс, вызов на поколение – вернуть Европу обратно в большую игру. Она не будет где-то на подтанцовке, а вернется в большую игру, причем с достойной миссией", - добавил Палий.

Смотрите видео - интервью Александра Палия:

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Реклама

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

Больше новостей:

Кто такой Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Александр Палий является автором около 70 научных публикаций, около 700 газетных и журнальных публикаций, 150 видеосюжетов, а также редактором 6 книг. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред