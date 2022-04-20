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"Запасы оружия РФ могут затянуть войну": эксперт объяснил, сколько Россия продержится на "заначке"

20 апреля 2022, 03:12

Есть ряд факторов, которые резко сокращают количество российского вооружения. Однако Украине не стоит расслабляться, ведь в РФ есть немалые запасы.

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Эксперт объяснил, на сколько лет боевых действий для РФ еще хватит оружия/ Reuters, УНИАН

Запасов оружия, которые накопила Россия ранее, хватит, чтобы продолжать боевые действия против Украины еще не один год. Поэтому нам не стоит расслабляться после сообщений о многочисленных потерях российского вооружения и техники на поле боя.

Об этом рассказал экономист, старший научный сотрудник Центра политики безопасности в Вашингтоне Андрей Илларионов во время чата на Главреде. По его словам, с той "заначкой" из вооружения, которая есть в РФ, страна-агрессор может воевать еще на протяжении нескольких лет.

"Санкции, изоляция и дефолт играют важную роль в ограничении возможностей путинского режима вести военные действия. Однако накопленных боезапасов, вооружений на территории России всё-таки достаточно, чтобы вести полномасштабную войну в течение нескольких лет", – подчеркнул он.

В России в первую очередь будет сокращаться количество имеющегося современного вооружения, и будет оставаться оружие более старого образца.

"Если современного высокоточного вооружения у российских военных будет всё меньше и меньше, то обычного конвенционального вооружения у нынешней России еще очень много, и его использование может продлить эту войну на годы, а то и больше", – отмечает Илларионов.

Ранее Андрей Илларионов рассказал, как и когда может закончиться война России против Украины по пессимистическому, оптимистическому и реалистическому сценарию. Он подчеркнул, что даже если Украине удастся перетянуть преимущество на свою сторону, война всё равно может затянуться не на один месяц и даже год.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конец этой войны будет решаться на поле боя, а не за столом переговоров.

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