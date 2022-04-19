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Британия передаст Украине ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak – СМИ

19 апреля 2022, 14:45

Это поможет повысить боеспособность Украины и одновременно разозлит Россию, говорят в британском военном командовании.

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Ракетная установка Stormer/ Википедия

Правительство Великобритании планирует передать Украине для защиты от российской агрессии бронированные ракетные установки Stormer, с помощью которых происходит запуск ракет Starstreak.

Развертывание группы таких ракетных комплексов совместно со 120 бронетранспортерами, которые ранее также пообещали Украине в Великобритании, будет означать значительное увеличение поставок британского тяжелого вооружения, пишет The Sun. Отмечается, что ранее западные государства предоставляли лишь переносное оружие.

"Не секрет, что Британия обязалась помогать Украине своими противовоздушными возможностями. Министр обороны (Бен Уоллес – ред.) на этой неделе сделает заявление в парламенте", – цитируют в издании слова своего источника.

Получение Украиной ракетных комплексов Stormer поможет сильно улучшить ее боеспособность, говорит экс-командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кемп. Он подчеркнул, что такие системы являются чрезвычайно эффективными и высокомобильными, поэтому помогут нанести сильный урон армии РФ во время ее атак. При этом британский полковник предостерег, что Россию информация о предоставлении Украине таких ракетных комплексов просто разозлит.

Ракетные установки Stormer – что о них известно

Установка Stormer HVM имеет восьмизарядную пусковую установку на крыше. Кроме этого, внутри есть место, чтобы разместить еще восемь ракет. Эти ракеты могут сбивать самолеты и вертолеты противника, которые движутся на низкой высоте – до 5 километров. Вес такой установки составляет 13 тонн.

По данным источников издания The Sun, работу этих ракетных комплексов Минобороны Британии продемонстрировало представителям Украины во время выставки в Солсбери-Плейн, которая состоялась две недели назад.

Ожидается, что Stormer могут доставить в Украину за несколько дней самолетами С-17. Для того, чтобы ими пользоваться, нужен будет только экипаж из трех человек – водитель, командир и наводчик.

Военная помощь Украине от других государств

Напомним, Украина уже получила от Министерства обороны Великобритании первую партию переносных зенитно-ракетных комплексов Starstreak. Сообщалось, что Британия вместе с союзниками передаст Украине еще больше летального вооружения. Речь идет об артиллерии и средствах ПВО.

Напомним, в Украине из США прибыла первая партия военной помощи из нового пакета. Всего в рамках этого пакета наше государство получит американской помощи на 800 миллионов долларов. В списке того, что будет поставлено – 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и 300 дронов Switchblade.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что позиция Вашингтона относительно предоставления Украине оружия и военной техники не изменится после угроз Кремля западным странам и требования прекратить поставки тяжелого вооружения и техники для ВСУ.

Также ранее сообщалось, что в Германии правящая коалиция согласовала поставки Украине тяжелого вооружения для защиты от российского вторжения.

Напомним, ранее глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армию. По словам Кирилла Буданова, в первую очередь нужны артиллерийские системы и танки.

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