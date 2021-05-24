Журналист объяснил, почему Кремль опасается встречи Путина и Байдена

В Кремле опасаются, что встреча Путина и Байдена завершится новыми санкциями против России - журналист / Фото Reuters

США намерены организовать встречу президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы решить ряд проблем, однако россияне ждут подвоха. В Кремле опасаются, что Байден поставит Путину невыполнимые условия, такие как возвращения Крыма Украине или освобождение Навального, а после отказа Москвы запустит новые усиленные американские санкции. Поэтому переговоры проходят сложно: Кремлю не нужны поражения перед выборами в Госдуму, а Америка не готова гарантировать снятие санкций. И если саммит не состоится, уже в июне Россию ожидают новые американские ограничения. Об этом заявил журналист Иван Яковина.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что встреча Путина и Байдена наверняка рассматривается американцами в контексте вопроса отмены санкций или введения новых ограничений. Однако россияне не доверяют США и пытаются договориться о том, чтобы в рамках встречи санкции против России были ослаблены хотя бы частично. При этом в Москве опасаются, что Байден на переговорах с Путиным поставит невыполнимые для Кремля условия, после чего санкции будут усилены.

"Кремль очень боится, что Байден на переговорах с Путиным выкатит Путину невыполнимые условия, например, деоккупацию Крыма или освобождение Навального, а после отказа Байден может впаять еще один пакет жестких санкций против России", - считает Яковина.Читайте такжеБайден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным

По его словам, этим объясняется сложность переговорного процесса. США не могут гарантировать снятия санкций, а Путин не может согласиться на требования Байдена. Перед выборами в Госдуму Москве поражения не нужны. Однако саммит все равно должен пройти, так как в условиях отсутствия встречи американцы ударят новыми санкциями по РФ.

"Думаю, что саммит все равно состоится, без него американцы, по их собственным законам, в начале июня будут обязаны ввести против России очень жесткие санкции, диалог с Байденом – это единственный для России шанс избежать санкций", - сказал журналист.

Также он добавил, что Путин напрасно недооценивает Байдена и, скорее всего, попытается с ним провести переговоры, чтобы убедить Вашингтон отменить санкции против Москвы.Читайте такжеЖурналист сделал заявление об ультиматуме Путину от Байдена по Украине

"Путин ошибочно считает Байдена маразматиком и старым дураком, а себя величайшим правителем. Поэтому он наверняка хотя бы попытается встретиться с американским президентом, чтобы постараться его переиграть и убедить отменить санкции. Будущее российского режима зависит от того, смогут ли Путин и Байден договориться о встрече, от результатов этой встречи", - подчеркнул Иван Яковина.

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