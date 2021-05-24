Журналист объяснил, почему Кремль опасается встречи Путина и Байдена

Переговоры между Вашингтоном и Москвой идут сложно, Штаты не готовы гарантировать снятие санкций, считает Иван Яковина.
США намерены организовать встречу президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным, чтобы решить ряд проблем, однако россияне ждут подвоха. В Кремле опасаются, что Байден поставит Путину невыполнимые условия, такие как возвращения Крыма Украине или освобождение Навального, а после отказа Москвы запустит новые усиленные американские санкции. Поэтому переговоры проходят сложно: Кремлю не нужны поражения перед выборами в Госдуму, а Америка не готова гарантировать снятие санкций. И если саммит не состоится, уже в июне Россию ожидают новые американские ограничения. Об этом заявил журналист Иван Яковина.
В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что встреча Путина и Байдена наверняка рассматривается американцами в контексте вопроса отмены санкций или введения новых ограничений. Однако россияне не доверяют США и пытаются договориться о том, чтобы в рамках встречи санкции против России были ослаблены хотя бы частично. При этом в Москве опасаются, что Байден на переговорах с Путиным поставит невыполнимые для Кремля условия, после чего санкции будут усилены.
"Кремль очень боится, что Байден на переговорах с Путиным выкатит Путину невыполнимые условия, например, деоккупацию Крыма или освобождение Навального, а после отказа Байден может впаять еще один пакет жестких санкций против России", - считает Яковина.Читайте такжеБайден раскрыл неожиданные подробности разговора с Путиным
По его словам, этим объясняется сложность переговорного процесса. США не могут гарантировать снятия санкций, а Путин не может согласиться на требования Байдена. Перед выборами в Госдуму Москве поражения не нужны. Однако саммит все равно должен пройти, так как в условиях отсутствия встречи американцы ударят новыми санкциями по РФ.
"Думаю, что саммит все равно состоится, без него американцы, по их собственным законам, в начале июня будут обязаны ввести против России очень жесткие санкции, диалог с Байденом – это единственный для России шанс избежать санкций", - сказал журналист.
Также он добавил, что Путин напрасно недооценивает Байдена и, скорее всего, попытается с ним провести переговоры, чтобы убедить Вашингтон отменить санкции против Москвы.Читайте такжеЖурналист сделал заявление об ультиматуме Путину от Байдена по Украине
"Путин ошибочно считает Байдена маразматиком и старым дураком, а себя величайшим правителем. Поэтому он наверняка хотя бы попытается встретиться с американским президентом, чтобы постараться его переиграть и убедить отменить санкции. Будущее российского режима зависит от того, смогут ли Путин и Байден договориться о встрече, от результатов этой встречи", - подчеркнул Иван Яковина.
Отношения США и России
- Президент США Джо Байден 13 апреля провел телефонные переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, во время которых предложил ему провести в Европе встречу с целью обсуждения американо-российских отношений.
- 15 апреля Вашингтон запустил новые санкции против Москвы: под американские ограничения попали 6 технологических компаний, а также 32 юридических и физических лица. Помимо этого Штаты выслали 10 российских дипломатов.
- 16 апреля Москва ввела ответные санкции против Вашингтона, направленные на запрет топ-чиновникам из США на въезд в Россию и высылку американских дипломатов.
- Также Россия внесла США в список недружественных стран и запретила американцам нанимать на работу граждан России.
- Несмотря на очередное ухудшение отношений РФ и Штатов, стороны по-прежнему демонстрируют намерения провести встречу Путина и Байдена. В частности, в Кремле считают, что такие переговоры могут пройти уже в июне.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что переговоры Байдена и Путина могут состояться уже в ближайшие недели. Возможное место встречи – Исландия.