Подозреваемым в убийстве сына Соболева объявили о подозрении: как накажут

Сын Вячеслава Соболева / informator.ua

Правоохранители задержали двух подозреваемых в гибели трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Мужчинам объявили о подозрении.

По данным пресс-службы Национальной полиции Киева, задержанных подозревают по пунктам 2, 11, 12 части 2 статьи 115 "Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.

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Как ранее сообщал Главред, вечером 1 декабря в центре Киева расстреляли автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в результате погиб его трехлетний сын. Погибший ребенок оказался крестником украинской певицы Ирины Билык. Правоохранители начали следствие по статье 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

На следующий день после трагедии правоохранители сообщили о задержании двух подозреваемых. По словам главы Нацполиции Киева Андрея Крищенко, следователи рассматриваю три версии трагической гибели ребенка. Позже стало известно, что полиция выяснила, кто является заказчиком покушения на Соболева. Также глава Правого сектора Андрей Тарасенко рассказал о причастности подозреваемых в убийстве ребенка к организации.