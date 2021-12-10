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Россия уже зимой может зарубить транзит газа через Украину: Макогон объявил о сценарии работы ГТС

10 декабря 2021, 16:18
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Если транзита газа не будет, впервые за 12 лет Украине придется запустить ГТС на реверсе, сказал Сергей Макогон.

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Прекращение транзита газа через Украину станет открытой агрессией - ОГТСУ / Reuters

Возможен сценарий, при котором Россия остановит транзит газа через Украину в Европу уже этой зимой. Такая ситуация будет означать необоснованную агрессию. Если прокачка газа путем украинской магистрали остановится, то впервые с 2009 года нужно будет запускать трубу на реверсе, однако в компании-операторе ГТС готовы к таком повороту событий. Об этом заявил генеральный директор компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

В интервью Бизнес.Цензор.нет он рассказал о том, что Россия осуществляет политическое давление на Украину. После остановки экспорта российского угля, концентрации войск на границе и блокады поставок угля из Казахстана, Москва может перейти к следующему шагу – прекращению транзита газа в Европу путем ГТС.Читайте такжеСделка США и ФРГ по СП-2 провалилась: Газпром намерен полностью обрубить транзит газа через Украину

"Учитывая все эти события, не исключено, что будет прекращен и транзит газа через Украину. Тогда уже будут сброшены все маски - это будет открытая, ничем не обоснованная агрессия. Я надеюсь, что до этого не дойдет", - отметил Макогон.

Согласно его заявлению, компания-оператор магистрали готова к остановке транзита топлива. Технически магистраль может работать на ресурсах, которые были аккумулированы с целью прохождения отопительного сезона зимой. Нужно будет запустить ГТС на реверсе, что уже происходило в 2009 году. К такому сценарию в компании готовы.

"Но когда не будет транзита, нам нужно будет запустить нашу ГТС в реверсе. То есть поднимать наш газ из западных ПХГ и гнать его на восток. Мы уже делали это в 2009 г. Все эти годы мы готовились к такой ситуации. В январе 2020 г., когда резко упал транзит, мы запускали этот реверс. Та ситуация показала, что все работает. Это не стандартная работа ГТС, будут сложности. Но мы к ней готовы", - подчеркнул Сергей Макогон.

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Транзит газа через Украину в Европу

Соглашение Газпрома и Нафтогаза на прокачку газа в Европу заканчивается в 2024 году. Сделка США и Германии по Северному потоку-2 предполагает, что Берлин, в обмен на запуск трубы Газпрома, должен помочь Киеву сохранить транзит газа сроком на 10 лет.

Однако в компании-операторе ГТС полагают, что Киеву не гарантируют сохранения транзита газа в Европу после того, как состоится запуск Северного потока-2.

Председатель правления компании Нафтогаз Юрий Витренко говорил, что компания готова продлить соглашение на прокачку газа через ГТС Украины. Впрочем, Киев будет рассчитывать на сохранении тех объемов топлива, которые сейчас идут транзитом в Европу.

Однако Витренко не исключает сценария полного прекращения транзита газа через Украину в Европу после того, как заработает СП-2.

Газпром отказывался увеличивать объемы прокачки газа через Украину, однако 8 ноября транзит вырос до 88 миллионов кубометров в сутки.

10 ноября Газпром забронировал максимальный объем мощностей украинской ГТС для поставок газа в Европу.

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ГТС транзит газа в Европу новости Украины
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