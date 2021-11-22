Бонус для Москвы и до 100 млрд кубометров газа в Европу: Украина поставила РФ условие по транзиту

Украина назвала свои условия, теперь Европа должна говорить с Россией - Шмыгаль / Reuters

Украина готова к продлению контракта с Газпромом на транзит газа сроком на 15 лет. При этом Киев готов в два раза снизить тарифы на прокачку топлива путем украинской ГТС и, помимо действующих 40 миллиардов кубометров газа, может увеличить транзит в Европу еще на 55 млрд куб.м. Европейские страны должны понимать, что украинское государство способно обеспечить самую дешевую прокачку топлива. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для нас идеальным сроком является продление (контракта, - ред.) на 15 лет. Со стороны Украины было сделано соответствующее предложение: мы готовы увеличить транзит еще на 55 млрд куб. м и этот объем готовы транзитировать по цене вдвое меньше, чем в существующем контракте", - рассказал он в интервью Радио Свобода.Читайте такжеТранзит через Украину и закачка газа в ПХГ: Газпром резко взвинтил поставки топлива в Европу

По словам главы правительства, украинская магистраль может прокачивать намного больше объемов топлива, чем действующие 40 миллиардов кубометров. Европа должна поверить, что такой транзит будет самым дешевым, и такое заявление уже воспринимается очень серьезно.

"Европа должна услышать и поверить, что украинская ГТС сегодня способна к такому транзиту, и что этот транзит будет самым дешевым. Тут вместе с политикой присутствуют и экономика, и техническая способность. Это очень важное заявление, которое очень серьезно воспринимают наши европейские партнеры. Тут уже вопрос в их способности вести переговоры с контрагентом, у которого они покупают энергоресурсы", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина уже готова дополнительно поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа. Прокачку можно организовать в рамках контракта с Газпромом, который действует до 2024 года.

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Президент Владимир Зеленский предложил России 50% скидку на транзит газа в Европу по украинской ГТС. Он призвал в срочном порядке решить вопрос с газовым кризисом в европейских странах.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через Украину

Шантаж Газпрома из-за СП-2 и транзит газа через Украину

Цена на газ в Европе взлетела с начала августа по причине газового кризиса. Стоимость тысячи кубометров топлива регулярно била рекорды. К примеру, 6 октября цена поднялась до 1924 доллара. Президент РФ Владимир Путин сделал заявление о готовности Газпрома увеличить прокачку топлива на 15%, после чего стоимость газа в Европе рухнула до 980 долларов.

Согласно данным на понедельник, 22 ноября, цена на газ в Европе составляет около 990 долларов за 1 тысячу кубических метров топлива. С начала дня цена снизилась в среднем на 2,4%.

Газовый кризис в Европе разразился по ряду причин, среди которых низкий запас топлива в подземных газовых хранилищах после холодной зимы и отказ Газпрома увеличить прокачку газа путем украинской газотранспортной системы на фоне запуска газопровода Северный поток-2. По новой российской магистрали газ должен пойти в обход Украины.

Контракт Газпрома и Нафтогаза заканчивается в 2024 году. Сделка США и ФРГ по Северному потоку-2 предполагает, что договор на транзит газа из России и Украину будет продлен еще на 10 лет.

Впрочем, в компании-операторе ГТС Украины не видят четких гарантий относительно того, что Киев останется транзитером российского газа на фоне запуска Северного потока-2.

Председатель правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко сказал, что Киев готов продлить контракт с Москвой на транзит газа в том случае, если будут сохранены те объемы топлива, которые сейчас идут путем украинской ГТС в Европу.

Впрочем, Витренко не исключил, что после запуска Северного потока-2 Россия полностью прекратит транзит газа через Украину.