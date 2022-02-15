Доллар будет стоить не более 30 грн: в ОП объяснили, как подорожает валюта на фоне заявлений о войне

Цена на доллар должна быть не более 30 гривен, заявили в ОП/ УНИАН, pixabay

В Украине курс доллара не должен превысить отметку в 30 гривен. Курс валюты сейчас скачет из-за опасений на фоне заявлений о возможной широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире программы "Право на власть".

"Какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 гривен за доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять эту панику", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Шурма предположил, что привычная стоимость доллара может вернуться на свой уровень в течение 2-3 месяцев. Через этот промежуток времени цена на доллар снова может стать 27-27,5 грн за доллар, отметил он.

Также заместитель главы ОП сказал, что украинцам не следует вестись на спекулятивный курс. Ведь сейчас на финансовых рынках в курс начинают закладываться риски, предполагаемые из-за заявлений о возможном вторжении России.

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"Если есть желание купить доллар по 28-29,5 грн, купите, но вы потеряете. Потому что в течение 2-3-х месяцев курс откатится на свой нормальный уровень – 27-28 грн. Потому что есть какой-то объем экспорта, есть какой-то объем поступлений в Украину – он структурно превышает уровень импорта. Жизнь вернется в норму", – подчеркнул Шурма.

Как изменится курс доллара в марте

Раньше аналитик Roboforex Андрей Гойлов спрогнозировал, что если нерезиденты и импортеры нарушат сложившийся баланс и произойдет значительное колебание котировок, для стабилизации ситуации вмешаться придется НБУ. По прогнозу эксперта, весной доллар будет торговаться на уровне 27,90-28,20 гривны, а евро – 31,75-32,25.

Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться. На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.

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