Доллар взлетит выше 30: украинцев предупредили о сценарии обрушения гривны

Появился новый прогноз роста курса доллара / Reuters

На предстоящей неделе с 31 января по 4 февраля, динамика курса доллара будет зависеть от геополитической обстановки и ситуации на границах, заявил финансовый аналитик Андрей Гойлов.

Эксперт считает, что в ближайшее время доллар закрепится на отметке 28,65 грн, а вот евро вероятно вырастет до 32,45 грн, пишет Сегодня.

В свою очередь экономический эксперт Вадим Иосуб не исключил, что в феврале 2022 года гривна может продолжить снижение при сохранении геополитических рисков.

К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн, евро - в диапазоне 32,8-33,5 грн, рассказал он РБК-Украина.

Причина резкого роста курса доллара

По его данным, в январе среди валют стран бывшего СССР гривна показала максимальное снижение к доллару, на втором и третьем месте по снижению идут российский и белорусский рубль.

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"Основной причиной ослабления гривны остается напряженная геополитическая ситуация на границе с РФ", - сказал он.

В то же время он отметил, что более глубокому снижению гривны помешал Нацбанк, который с 21 января повысил учетную ставку с 9% до 10% годовых.

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Ранее сообщалось о том, что в ближайшее время девальвация гривны будет продолжаться. На рост курса доллара продолжает влиять угроза вторжения России.

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