Гривна наконец-то "прижала" доллар, и это надолго: каким будет курс весной

Каким будет курс доллара в Украине весной / УНИАН

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро четверга, 10 февраля, укрепился на 5 копеек – до 28,05 грн/долл. Такая тенденция продлится до марта, говорят эксперты.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,85 грн за доллар, при официальном курсе от НБУ 27,97 гривен за доллар.

Таким образом курс гривны к доллару укрепляется уже на протяжении трех дней.

Курс доллара в Украине: что будет весной?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов комментарии "Сегодня" спрогнозировал, что если нерезиденты и импортеры нарушат сложившийся баланс и произойдет значительное колебание котировок, для стабилизации ситуации вмешаться придется НБУ.

"В марте Украине предстоит выплатить по внешним долгам около $668 млн. Объем текущих резервов достаточен для проведения данного платежа несмотря на сокращение в 5,33% до $29,29 млрд, поэтому в случае отсутствия военно-политического напряжения участники рынка не заметят данной операции Кабмина", – заявил эксперт.

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Также Гойлов отметил, что инфляционное давление на экономику провоцирует рост цен на энергоносители. Это в свою очередь увеличивает спрос на иностранные валюты, что ослабляет украинскую.

Читайте такжеДоллар полетел вниз: украинцам рассказали о новом курсе "американца""В свою очередь нерезиденты продолжают сокращать свои портфели в ОВГЗ. С начала года объем их вложений в данном активе снизился на 13,77 млрд грн – до 78,88 млрд. Средства полученные от продажи ОВГЗ зарубежные инвесторы выводят в материнские юрисдикции. Это оказывает существенное давление на курс гривни к доллару США и евро", – отмечает Андрей Гойлов.

По прогнозу эксперта, весной доллар будет торговаться на уровне 27,90-28,20 гривны, а евро - 31,75-32,25.

Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине, который не так давно поднялся до семилетнего максимума, может снизиться с 28,3 до 27,7 грн/$ уже через неделю.

Аналитики говорят, что участники рынка уже адаптировались к новостям о возможной военной эскалации со стороны России.

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