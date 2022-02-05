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Доллар уходит в "крутое пике": украинцам рассказали, как изменится курс валют в ближайшую неделю

5 февраля 2022, 11:43
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Гривна наконец-то укрепится по отношению к доллару, говорят эксперты.

В Украине ожидается укрепление национальной валюты / УНИАН

Курс доллара в Украине, который не так давно поднялся до семилетнего максимума, может снизиться с 28,3 до 27,7 грн/$ уже через неделю.

Аналитики говорят, что участники рынка уже адаптировались к новостям о возможной военной эскалации со стороны России, пишет Обозреватель.

"На ближайшую неделю в случае отсутствия новых обострений с РФ мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,6/27,8 грн", – считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Согласно прогнозу аналитика RoboForex Андрея Гойлова, гривна укрепится до уровня 28,15 за доллар.

"Вероятно, что на предстоящей неделе гривна относительно доллара США укрепится до уровня 28,15. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности ослабнет к отметке 31,85", – прогнозирует эксперт.

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Автор: Сергей Кущ
viber
доллар курс доллара новости Украины
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