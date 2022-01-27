Курс гривны к доллару обвалился до семилетнего минимума: такого не было с 2015 года

Курс гривны к доллару ослабился почти на 20 копеек всего за сутки.
В четверг на межбанковском валютном рынке курс гривны упал до 29 грн/$ - минимум с февраля 2015 года.
Курс украинской валюты ослабился почти на 20 копеек — до 29,00−29,02 грн/$, к евро — укрепился примерно на 1 копейку — до 32,45−32,46 грн/€.
Последний раз курс гривни к доллару США был выше 28,9 грн/$ 24 февраля 2015 года, когда достиг своего исторического минимума в 32/33.5 грн/$ из-за военной и экономической ситуации в стране. Тогда на черном рынке курс доллара достиг 40 грн/$.
Стоит отметить, что национальный банк Украины на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар.
Тогда официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.
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