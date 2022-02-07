В Украине курс доллара обрушился ниже психологической отметки

Курс доллара / УНИАН, pixabay

Курс доллара на межбанке в Украине в понедельник, 7 февраля днем, опустился ниже психологической отметки.

Как сообщает Finance.ua, по состоянию на 17:20 курс установился на уровне 27, 985 грн (продажа) и 27, 965 грн (покупка).

Ранее аналитики прогнозировали снижение курса доллара по причине адаптации к новостям о возможной военной эскалации со стороны РФ.

При этом, утром 7 февраля курс доллара был 28,1 грн (продажа) и 29,08 грн (покупка), а уже к обеду резко снизился.

Отметим, сейчас в НБУ ситуацию на рынке называют достаточно стабильной. На понедельник 7 февраля регулятор установил 28,14 грн за доллар США.

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Ранее сообщалось, что курс доллара в Украине, который не так давно поднялся до семилетнего максимума, может снизиться с 28,3 до 27,7 грн/$ уже через неделю.

Аналитики говорят, что участники рынка уже адаптировались к новостям о возможной военной эскалации со стороны России.

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