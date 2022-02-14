Доллар сильно подорожал из-за опасности вторжения РФ / УНИАН

Курс доллара на межбанковской валютной бирже по состоянию на 10:00 понедельника, 14 февраля, нынешнего года в продаже вырос на 66 копеек ‒ до 28,72 гривен за доллар. Курс в покупке вырос до 28,70 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 61 копейку до 32,56 гривен за евро, сообщает портал "Укрдилинг".

Утром 14 февраля торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 28,7000-28,7200 грн/доллар, евро 32,5429-32,5627 грн/евро, российский рубль 0,3747-0,3751 грн/рубль.

11 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне ‒ доллар 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 31,9347-31,9575 грн/евро, российский рубль 0,3691-0,3695 грн/рубль.

Курс Нацбанка Украины. Официальный курс на уровне 28,03 гривен за доллар. Курс вырос на 16 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Далее, финансовые аналитики прогнозируют, что в феврале нынешнего года гривна может продолжить обесцениваться при сохранении геополитических рисков. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 30,1-30,7 грн.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/доллар.

Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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