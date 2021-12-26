Курс доллара: эксперты рассказали, легко ли будет купить/сдать валюту под Новый год

Эксперты рассказали, легко ли будет купить/сдать валюту под Новый год / Reuters

Эксперты выдали детальный прогноз, по поводу того, чего именно стоит украинцам ждать от доллара в короткую предновогоднюю неделю. Об этом сообщает портал "Сегодня".

По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex club Андрея Шевчишина, ввиду снижения деловой активности в ближайшую неделю гривня останется в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар.

"Но если будут возмещения НДС и бюджетные выплаты, гривня покажет более весомое ослабление. До 30 декабря – последняя дата налоговых выплат, поэтому могут появиться запоздавшие экспортеры с продажами валюты, но не думаю, что этот факт поменяет общие настроения. Рынок продолжает целиться на отметку 27,5 грн/доллар. Ориентиры на 2022 год – свыше 28,5 грн", ‒ говорит он.

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На наличном рынке ситуация может оказаться более интересной, так как в период длительных праздников и коротких рабочих недель традиционно бывает избыток предложения валюты.

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"Долларовый "кэш" перед Новым годом будет достаточно дорогим для тех, кто захочет его купить, и весьма дешевым для тех, кто хочет его продать, Особенно это окажется заметным в западных регионах, куда на праздники традиционно съезжаются многочисленные трудовые мигранты. Они массово меняют валюту, на чем станут наживаться прежде всего торговцы в обменниках, ведь много банков на выходные будут закрыты. Спрэд начнет расползаться с 20 до 30 копеек, а то и до 40. То есть купить доллар можно будет по 27,30, а сдать по 26,90", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/доллар.

Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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