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Доллар резко подорожает: украинцам дали мрачный прогноз падения гривны

26 декабря 2021, 01:16
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Александр Савченко пояснил, что при избытке предложения доллара на него падала цена.

Доллары
/ УНИАН

Экономист Александр Савченко спрогнозировал курс доллара в 2022 году.

Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel, влиять на курс будут погода зимой, политическая и военная ситуация в стране.

"Если будут действовать самые неблагоприятные факторы, может быть до 29. Если нет, я прогнозирую к концу года 27,5 плюс-минус единица, на следующий год около 28. Это нормально. Это в пределах колебаний любой валюты", - говорит экономист.

Он пояснил, что при избытке предложения доллара на него падала цена.

"Почему их было много? Заробитчане перечисляли, экспорт был достаточно хорош из-за роста цен на металлы, на зерно. Но был еще один решающий фактор, который, по моему мнению, имел решающее значение. Мы не закупили достаточное количество энергоресурсов - угля и газа", - объяснил эксперт.

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Он считает, что усиление морозов в Украине, прогнозирует он, повлечет срочную закупку энергоресурсов, что обесценит гривню.

"Когда мы начнем очень много покупать? Когда придут морозы. Как только придут страшные морозы и мы начнем в экстренном порядке покупать, где только возможно за любые деньги и уголь, и газ, рынок отреагирует, гривня девальвирует, а доллар снова начнет расти в цене", - добавил Савченко.

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Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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