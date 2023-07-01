Украинцам с 1 июля повысили пенсии: кому и как сильно

К примеру, если сейчас размер пенсии украинца без учета надбавок составляет 5076 грн, то сразу после июльского повышения ее должны увеличить на тысячу грн.

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Еще есть пенсионеры, которые успели воспользоваться старыми правилами выхода на пенсию / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 июля повысили на 19,7% пенсии тем гражданам, которые, наконец, отправились на заслуженный отдых по особым правилам ‒ журналистах, чиновниках, ученых. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

Специальные правила выхода на пенсии в рамках пенсионной реформы отменили, однако все еще есть пенсионеры, которые успели воспользоваться этими правилами.

Кому повысят пенсии на тысячу грн

К примеру, если сейчас размер пенсии украинца без учета надбавок составляет 5076 грн, то сразу после июльского повышения ее должны увеличить на тысячу грн. Следовательно, размер выплаты составит 6076 грн. Важно при этом отметить, что на пенсию он должен был выйти по специальному закону.

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Особенными при назначении пенсий считаются судьи. Размер их пенсии в 20 раз выше, чем у других пенсионеров. Кроме того, они получают пенсию не по общей формуле, а могут получать процент от своей зарплаты в бытность действующим судьей.

Пенсии в Украине

Напомним, что украинцам пересчитают и увеличат пенсии. Уже увеличили размеры минимальных пенсий по инвалидности военнослужащим и пострадавшим другим категориям населения.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии - меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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