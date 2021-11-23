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Украинцы рискуют остаться без пенсий: что и когда грозит 60-летним

23 ноября 2021, 12:23
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Каждый пятый работник в Украине занят в неформальном секторе, напомнила Людмила Денисова.

Пенсии
/ УНИАН

Почти половина украинцев не смогут выйти на пенсию по возрасту (60 лет) к 2028 году, когда страховой стаж увеличится до 35 лет.

Как рассказала в Telegram омбудсмен Людмила Денисова, доля таких граждан составит около 45%.

Она отметила, что каждый пятый работник в Украине "занят в неформальном секторе труда и, как следствие, лишается права на социальную защиту и пенсионное обеспечение".

По словам Денисовой, чтобы грустные прогнозы не сбылись, людям ежедневно следует разъяснять последствия неофициального трудоустройства.

Добавим, что в 2022 году на заслуженный отдых могут уйти 60-летние украинцы, чей страховой стаж составляет не менее 29 лет.

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Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

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5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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