Американские эксперты дали прогноз на второй тур выборов в Украине

Выборы 2019 / УНИАН

Atlantic Council попросили экс-посла США в Украине Джона Хербста и редактора Ukraine Alert Мелинду Хэринг проанализировать результаты первого тура и дать прогноз на второй тур. Главред публикует перевод этого интервью.

Президент Порошенко встретится с Владимиром Зеленским во втором туре. Как вы объясните успех Зеленского?

Хербст: В Украине большое разочарование состоянием внутренних дел. В то время как страна объединилась, чтобы противостоять агрессии Кремля, люди надеялись, что Революция достоинства приведет к крупным изменениям внутри страны и повышению уровня жизни. Произошли серьезные изменения, о чем свидетельствуют реформы в газовом секторе, государственных закупках и банковском секторе, но некоторые критики указывают на очень медленные темпы изменений в секторе правосудия. Кроме того, были нереалистичные ожидания относительно улучшения уровня жизни. Сначала даже самые успешные экономические преобразования сопряжены с некоторыми трудностями. Все это способствовало новому политическому лицу на выборах. А Зеленский это то новое политическое лицо. То, что он не имел ничего общего с текущим состоянием политических и экономических дел и было его реальным преимуществом в первом туре президентских выборов.

Читайте такжеУход Порошенко - общенациональная задача: 10 выводов перед вторым туромХаринг: Зеленский понимал общественное настроение лучше всех. Украинцы так устали от одних и тех же лиц, и им нужен кто-то чистый, кто обещает простые решения и быстрый прогресс. Зеленский - идеальный кандидат: он играет президента по телевидению, который отрезает руку коррумпированному депутату и расстреливает парламент. Конечно, это просто глупое телевидение, но Зеленский пообещал, что все будут равны перед законом, снимут депутатский иммунитет и поддержат украинские антикоррупционные институты. В его команде также есть два серьезных реформатора, знающих, как добиться развития экономики и это вселило в людей уверенность, что он настоящий и серьезный кандидат. Однако у него нет политического опыта. Президентские выборы в Украине 31 марта были референдумом о доверии Порошенко. Украинцы разочарованы последними пятью годами его правления: ни один из мошенников высокого уровня из предыдущей эпохи не был заключен в тюрьму. Украинские избиратели больше всего обеспокоены войной, коррупцией и экономикой. Порошенко получает хорошие оценки как президент военного времени, но экономика едва растет. В начале президентства Порошенко был достигнут реальный прогресс в борьбе с взяточничеством, в основном в газовом секторе, но борьба затормозилась. Администрация Порошенко провалила судебную реформу. Суды остаются нереформированными. Инвесторы не глупы. Украина стала самой бедной страной в Европе за последние пять лет. По крайней мере 2 миллиона украинцев переехали в Европу в поисках работы. Министр финансов подсчитал, что Украине понадобится 50 лет, чтобы догнать Польшу с ее нынешними темпами роста экономики.

Каково нынешнее отношение к Порошенко в стране?

Хербст: Он не популярен. Люди считают само собой разумеющимся его превосходное военное руководство, но связывают его с разочарованием экономикой.

Харинг: Его воспринимают как сильного президента военного времени, который спас Украину на грани краха, но не смог очистить Украину.

Каковы позиции кандидатов в отношениях с США, Евросоюзом и НАТО?

Хербст: Порошенко был активным сторонником хороших отношений с США и членства в НАТО и ЕС. Он хорошо известен в Вашингтоне и Брюсселе, и лидеры в США, НАТО и ЕС чувствуют себя комфортно с ним. Зеленскому еще предстоит собрать команду национальной безопасности, но он вряд ли изменит политику Украины в отношении Запада.

Харинг: И Порошенко, и Зеленский поддерживают членство в ЕС и НАТО. Различия во внешней политике двух лучших кандидатов минимальны. Зеленский говорит, что хочет референдума по НАТО. Большинство украинцев поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Кроме того, Украина закрепила свой геополитический курс в конституции в начале этого года. Парламент подавляющим большинством голосов одобрил конституционную поправку, в которой говорится, что Украина будет стремиться к членству в ЕС и НАТО. Порошенко сделал членство в НАТО и ЕС центральной частью своей платформы.

Каковы позиции Порошенко и Зеленского по отношению к России, войне на востоке и аннексии Крыма?

Читайте такжеПочему проигрыш Порошенко во втором туре неизбеженХербст: Сильная позиция Порошенко против агрессии Кремля хорошо известна. Отвращение Путина к нему также хорошо известно, и он хотел бы, чтобы Порошенко проиграл. Зеленский признает, что Москва несет ответственность за войну на Донбассе. Как и президент Порошенко, он требует возвращения Крыма. Но у Зеленского нет опыта в секторе национальной безопасности, и Путин, скорее всего, проверит его, если он победит. Очень важно, чтобы Зеленский сформировал сильную команду в секторе национальной безопасности в случае избрания.

Харинг: Оба лидера говорят, что Россия несет ответственность за войну, и утверждают, что хотят мира. Никаких изменений в Крыму не будет, независимо от того, кто победит.

Чего нам ожидать от второго тура?

Хербст: Зеленский расскажет об окружении Порошенко и его деловых связях. Порошенко будет противостоять, говоря о главном покровителе Зеленского, олигархе Игоре Коломойском. Это будет очень напряженная гонка, в которой каждый кандидат сосредоточится на слабом месте другого. Зеленский будет критиковать Порошенко за медленные темпы реформ в системе правосудия, а Порошенко подчеркнет неопытность Зеленского как военного лидера.

Харинг: Порошенко покопается в слабостях Зеленского. Зеленский не имеет экспертов по внешней политике или национальной безопасности в своей команде. Он также говорит, что будет вести переговоры с Путиным, что воспринимается как абсолютно наивная позиция. У Зеленского также есть большая проблема: он утверждает, что является подлинным реформатором, но за ним стоит печально известный олигарх, Игорь Коломойский. Конечно, Порошенко сам олигарх. Я также ожидаю, что Порошенко разыграет карту национализма. Зеленский из восточной Украины и русскоговорящий. Мы должны также ожидать некоторого вмешательства со стороны россиян, но Кремль сыграет главную роль во время осенних парламентских выборов.