Опомнились понемногу: Россияне раздосадованы аннексией Крыма - опрос

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Приблизительно одна пятая часть россиян придерживаются мнения, что аннексия Крыма принесла вред России.

Именно о таком положении вещей свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованного на сайте "Левада-центра". Еще 6% заявили о том, что Кремль весной 2014-го грубо нарушил международное право.

В то же время 65% опрошенных уверены, что от аннексии Крыма РФ получила больше пользы, чем вреда. Кроме того, 43% респондентов не видят в "отжиме" полуострова нарушения международных обязательств, взятых на себя Россией.

Напомним, ранее эксперт рассказал, сколько стоил России захват Крыма.