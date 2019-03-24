Эксперт рассказал, сколько стоил России захват Крыма

Крым, камни / Фото: соцсети

За пять лет аннексии Крыма Россия потратила около 1,5 трлн рублей на социальные выплаты и вложения в инфраструктуру захваченного полуострова.

При этом среди позитива для РФ российский экономист Сергей Алексашенко назвал лишь получение 27 тысяч квадратных километров и 2,2 млн новых жителей.

Как пишет он в книге "Русское экономическое чудо: что пошло не так?", сумма потерь превышает количество так называемых плюсов, передает Forbes.

Алексашенко уточнил, что для поддержания существовавшего бюджетного и коммунального хозяйства российскому федеральному Минфину срочно пришлось изыскивать 55 миллиардов рублей уже в 2014 году.

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Он отметил, что в 2019 году безвозмездные перечисления из федерального бюджета РФ составят 150 млрд рублей, а всего за 2014–2019 годы сумма дотаций составила около 580 млрд рублей.

В то же время отдельно на Севастополь РФ потратила чуть менее 120 млрд рублей. Таким образом, напрямую федеральный Минфин передал на полуостров 700 млрд рублей.

Эксперт добавил, что из-за аннексии Крыма против РФ были введены санкции: рост экономики в РФ практически остановился и составил 2% при росте мировой экономики на 19%, а уровень жизни граждан за пять лет снизился на 11%.

Напомним, ранее была названа впечатляющая сумма потерь РФ после аннексии Крыма.