В Bloomberg назвали впечатляющую сумму потерь РФ после аннексии Крыма

Стали известны потери РФ из-за санкций

Основной причиной падения экономики России за последние пять лет являются западные санкции после аннексии Крыма.

Как пишет Bloomberg, с 2014 года потери РФ достигли 150 миллиардов, причем расходы продолжают расти.

"Спустя пять лет после аннексии украинского Крыма Путиным расходы России продолжают расти. ... Экономика крупнейшего в мире экспортера энергии "просела" почти на 10% или на 150 миллиардов долларов по сравнению с показателями конца 2013 года. Это связано с падением цен на нефть (около 4% от общих потерь), но основная причина - санкции и другие факторы", - пишет издание.

В материале обращается внимание на то, что большая часть расходов РФ возникла в результате санкций со стороны США и ЕС, которые вводились ежегодно после аннексии, а также за предполагаемое вмешательство в выборы в США и другие действия.

Также подчеркивается, что после некоторого подъема в 2017 году прямые иностранные инвестиции сократились и даже имели отрицательные показатели во втором квартале 2018 года.

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"Экономическое затишье означает, что меньше денег попадает в карман простых россиян: с момента оккупации Крыма и в результате снижения цен на нефть страна около двух лет находится в рецессии, средние доходы населения едва превышают 30 000 рублей в месяц ($459). Крым является одним из регионов, где доходы выросли, т.к. доходы населения увеличиваются с низкой базы, стремясь сравняться со средней зарплатой по России", - сообщают авторы.

Кроме того, акцентируется внимание на том, что число российских компаний и частных лиц, на которых распространяются санкции США, с 2014 года увеличилось в четыре раза и превысило 700, а в текущем году РФ может ждать новая волна санкций.

Издание прогнозирует, что ситуация для РФ только ухудшится, ведь ожидать отмены санкций в ближайшее время не приходится.

Напомним, Евросоюз принял решение о внесении в санкционный список восьми граждан РФ в связи с захватом моряков Керченском проливе.

Как известно, ранее США также ввели новые санкции против России.