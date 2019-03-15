В МИД Британии раскрыли истинный смысл новых санкций против России / coursesuk.com

Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что новые санкции против России – это для нее "недвусмысленный сигнал".

"Сегодня Британия и наши международные партнеры в ЕС, Австралии, Канаде и США направили недвусмысленный сигнал России, что ее нападение на украинские суда в Керченском проливе и Черном море в прошлом году было совершенно неприемлемым", — отмечается в заявлении чиновника.

Он убежден, что санкции послужили очередным "примером противостояния международного сообщества России, упорно нарушающей международное законодательство".

Читайте такжеКиев обвинил Москву в подготовке наступления с моря"Мы продолжим принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину", — пообещал Хант.

В заключение британский министр призвал Россию освободить задержанных украинских моряков "немедленно".

Ранее США ввели новые санкции против РФ из-за Украины. В санкционные списки внесены шесть физических лиц и восемь организаций из России.

Вслед за США Канада обложила санкциями российских олигархов, Туполев и МиГ. В санкционном списке оказались глава Роснефти Сечин, глава Росгвардии Золотов, глава ВТБ Костин и др.

Перед этим Евросоюз ввел санкции против восьми человек из-за инцидента в Керченском проливе. В этот список также вошли Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.