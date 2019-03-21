Россия спустила на Крым много денег, но все впустую

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Владимир Путин посетил Крым. Поводом стала 5-я годовщина "присоединения" полуострова к России. Президент России избегал зрелищных шоу, вместо этого он провел несколько встреч. Во время одной из них он наблюдал запуск двух электростанций в Севастополе и Симферополе. Электростанции работают на турбинах Siemens. После предупреждения о возможных санкциях против России немецкая компания потребовала их возвращения, но, как вы видите, она была не очень настойчивой, поэтому турбины сегодня работают.

По случаю пятой годовщины аннексии Крыма обе стороны конфликта: русские и украинцы не скупы на резкие заявления. Президент Украины, заявил, что "Украина не пойдет ни на торги, ни на какие-либо другие договоренности. И Крым будет возвращен в состав Украины. Мы сделаем все возможное, чтобы сделать это как можно скорее, сразу после президентских выборов. Путин надеется, что новое украинское правительство упадет на колени и передаст ему Крым. Моя позиция такова - ты его не получишь".

Читайте такжеКрым стал тяжелым бременем для экономики РоссииС другой стороны, Россия, игнорируя воинственную риторику Порошенко, начала требовать от Киева компенсации за "потери, которые этот регион понес во время своего пребывания в независимой Украине". Москва, видимо, решила переложить вину за плохое экономическое положение Крыма на Украину. После аннексии Крыма Россией в 2014 году на полуострове рассчитывали на щедрые субсидии из Москвы, туристический бум и общее наведение "порядка". Прошло пять лет, и Крым - несмотря на приток денег (официально говорят о 2-3 млрд долларов в год, эксперты оценивают эту сумму даже в 50 млрд долларов) - далек от того, что обещали.

Помимо прямых субсидий крымскому бюджету, Россия несет много других расходов, связанных с аннексией: материально-технические (которые частично решены за счет строительства моста за 4 млрд долларов через Керченский пролив), административные и военные. Расходы на аннексию должны также включать потери, вызванные введением международных санкций против России.

Власти в Кремле, однако, нашли причину нынешних проблем. Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин потребовал от Украины компенсацию за разорение полуострова, объявив, что соответствующие комитеты Думы и "парламента Крыма" подготовят подробные отчеты, которые будут отправлены властям в Киеве и представлены на европейском форуме.

Читайте такжеЗапад не волнует судьба аннексированного КрымаВозможно, что тема "компенсации" связана с недавним докладом Госдепартамента США, в котором власти США обвинили Россию в нарушении прав человека в Крыму - в том числе в незаконных арестах и ​​похищениях людей. Репрессии против населения, особенно крымскотатарского, наблюдаются с момента аннексии полуострова Россией. Еще одной причиной ужесточения курса может стать также визит Владимира Путина в Крым. Ему трудно похвастаться заметными успехами в виде повышения благосостояния населения Крыма. И вопрос "компенсации" - как и постоянная дестабилизация ситуации на востоке Украины - может быть использован для усиления давления на киевские власти, чтобы те окончательно смирились с потерей Крыма.

Конрад Колодзейский, польский журналист для wPolityce