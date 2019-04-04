Социологи рассказали, сколько украинцев желают дебатов между Порошенко и Зеленским

4 апреля 2019, 18:07

Дебаты перед вторым туром президентских выборов 2019 продолжают оставаться самой горячей темой недели.

Порошенко Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

73,5% украинцев полагают, что кандидаты в президенты, вышедшие во второй тур, обязаны сойтись в публичных дебатах.

Такие данные содержатся в отчете об исследовании, проведенном Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии.

К примеру, 44% опрошенных украинцев имеют такое мнение − дебаты должны состояться в обязательном порядке. Еще 30% респондентов – что они желательны. Только 18% считают дебаты между кандидатами в президенты ненужными.

При этом 42% опрошенных заверили социологов, что в любом случае посмотрят теледебаты, если они будут, а 31% ответили, что будут смотреть дебаты, если дискуссия между кандидатами будет интересной и содержательной.

Напомним, в первом туре президентских выборов убедительную победу одержал шоумен Владимир Зеленский. Он набрал 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий глава государства Петр Порошенко получил 15,95% (3 014 538 голосов).

Через несколько дней после первого тура Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты через видеообращение на своей странице в Facebook. Шоумен предложил, чтобы дебаты прошли на самом крупном стадионе Украины - столичном НСК Олимпийский - под наблюдением журналистов и телекамер. Далее, оба участника дебатов должны будут через медосмотр "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы". Зеленский дал Порошенко на ответ ровно сутки (с момента обнародования своего видео). 

Представители пресс-службы НСК Олимпийский практически сразу публично заявили, что к руководству стадиона никто не обращался насчет дебатов Зеленского и Порошенко.

Вечером 3 апреля народный депутат из фракции БПП Мария Ионова в эфире телевидения заявила о том, что Порошенко не собирается на дебаты с Зеленским на стадион Олимпийский. Однако через несколько часов, поздней ночью, Петр Порошенко опубликовал видеообращение, в котором согласился появиться на дебатах на стадионе Олимпийский.  Известный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула предложил свои (причем бесплатные) услуги в качестве ведущего дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. 

Позднее глава избирательного штаба президента Олег Медведев заявил о том, что президент готов в пятницу, 5 апреля, в 09.00 пройти обследование в медпункте Олимпийского.  Затем выяснилось, что по периметру стадиона уже выставили оцепление из бойцов Нацгвардии Украины.

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украинцы Петр Порошенко Владимир Зеленский социологи дебаты
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