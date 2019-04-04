У Зеленского рассказали, почему выдвинули высокие требования к дебатам с Порошенко

Владимир Зеленский / GettyImages

Постоянно выдвигать новые условия – вполне нормальная практика для дискуссии, ведущейся между двумя политическими оппонентами.

С таким заявлением в четверг, 5 апреля, выступил советник кандидата в президенты Владимира Зеленского и спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.

Именно так он ответил на вопрос, не станет ли следующем камнем преткновения для проведения дебатов кандидатов, вышедших во второй тур президентских выборов 2019 тот факт, что действующий гарант Конституции Петр Порошенко не принес извинений за то, что публично называл Зеленского "марионеткой Коломойского".

"Были озвучены позиции одного кандидата. Второй кандидат сказал: "Стадион − так стадион". Извинений не было, но пускай это остается на совести кого-то", − заявил Разумков.

По его словам, 19 апреля дебаты состоятся только в том случае, если остальные пункты требований Зеленского будут выполнены.

Читайте также"Попасть пальчиком в нос": врач рассказал, что ждет Порошенко и Зеленского при освидетельствованииОтвечая на вопрос, почему штаб Зеленского постоянно выдвигает условия - то журналистам, то Порошенко, Разумков сказал: "Я не готов на это ответить. По поводу встреч с журналистами вам ответит пресс-служба. А если мы говорим об условиях - то вся жизнь наша условность".

Напомним, Владимир Зеленский уверено и убедительно победил в первом туре президентских выборов 2019, набрав 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко оказался на втором месте с 15,95% (3 014 538 голосов).

В скором времени после голосования в первом туре Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты - через видеролик на своей Facebook-странице. Шоумен предложил провести дебаты на самом большом украинском стадионе - киевском НСК Олимпийский - под прицелом журналистов и телевизионных камер. Далее, оба участника дебатов должны будут через медосмотр "доказать украинцам, что они не алкоголики и не наркоманы". Зеленский дал времени Порошенко на ответ ровно сутки.

Представители НСК Олимпийский быстро и публично объявили, что к руководству стадиона не поступало никаких обращений по поводу организации дебатов Зеленского и Порошенко.

Вечером 3 апреля нардеп из президентской фракции БПП Мария Ионова в прямом телеэфире заявила о том, что Порошенко не будет участвовать в дебатах с Зеленским на стадионе Олимпийский. Однако буквально через пару-тройку часов, ночью, Петр Порошенко опубликовал в Facebook видеоответ Зеленскому, в котором все выказал свое согласие на дебаты на Олимпийском.

Днем 5 апреля Олег Медведев, глава избирательного штаба Порошенко, объявил о том, что его босс готов в пятницу, 5 апреля, в 09.00 пройти обследование в медпункте Олимпийского и призывает Зеленского поступить таким же образом. Однако Дмитрий Разумков в ответ призвал Порошенко сдать анализы в другом месте - поскольку медицинский пункт на стадионе может быть якобы "заангажирован".