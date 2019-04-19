Эксперт назвал три сценария, при которых Зеленский не станет президентом

Владимир Зеленский / Reuters

Существует три сценария, при которых Зеленский не сможет стать президентом Украины, но каждый из них маловероятен.

Об этом заявил Анджей Шептицкий, доктор политологии в Институте международных отношений при Варшавском университете в интервью польскому изданию Polityka.

"Первый сценарий – это отсутствие другого кандидата, то есть его снятие с выборов или смерть. Второй сценарий предполагает раскрытие некоторых неизвестных подробностей о Зеленском, хотя я не думаю, что такие имеются. Слишком мало времени, чтобы такой компромат сработал и поддержка Зеленского была сведена к минимуму. И третий вариант - сфальсифицировать результат выборов в пользу Порошенко. Я думаю, что даже если бы была предпринята такая попытка, ему было бы трудно преодолеть огромный отрыв от Зеленского. Если бы мы говорили о разнице в несколько процентов, то я думаю, что президент за счет админресурса, смог бы победить. Но когда разница в 20-30%, я думаю это очень маловероятно", – прогнозирует Шептицкий.

Ранее сообщалось, что за кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре выборов намерены проголосовать 72,7% среди тех, кто намерен голосовать и определился со своим выбором.