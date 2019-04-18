Воронка завышенных ожиданий: что ждет Зеленского после победы на выборах

Зеленского ждет непростая борьба за выживание / Reuters

Киевский международный институт социологии опубликовал рейтинги кандидатов в президенты во втором туре выборов. Владимира Зеленского готовы поддержать 72,2% украинцев среди тех, кто собирается голосовать, а действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Сторонников здравого смысла пока еще 2,4% процента – это те, кто собирается испортить бюллетень.

Таким образом, с 21 апреля все предельно понятно. Даже если Зеленский сделает какую-то откровенную лажу, он - победитель. Неясно только, какие действия ожидать от победителя, и насколько он способен соответствовать ожиданиям своего избирателя. А от него ждут всего, сразу и втройне. И если эти ожидания не совпадут с действительностью через месяц-три, то наступит глубокое разочарование. Это и будет "воронка завышенных ожиданий", которая способна уничтожить политический рейтинг и перспективы любого любимчика толпы. Проверено историей.

Недосягаемый механический заяц

Читайте такжеПереизбранный Порошенко станет Путиным-2 с украинской маскировкойЧаще всего от завышенных ожиданий и требований страдает сам человек, а также люди, которые его окружают. А если вопрос касается кандидата на президентский пост, в победу которого верят от 60 до 70% избирателей? Тогда несоответствие его предъявляемым требованиям, а, тем более, невыполнение обязательств, на которые его команда более чем прозрачно намекала, может сыграть с победителем предвыборной гонки злую шутку. Вплоть до потери такой вожделенной президентской булавы.

Петр Порошенко пробует догонять соперника совершенно фантастическими для украинской политики свойствами, играя в анализы, дебаты и даже украинские песни. Но его конкурент похож на механического зайца, которого на собачьих бегах запускают перед гончими. Зеленский постоянно впереди и, в принципе, недосягаем, а о победе над ним можно только мечтать. Но это только пока.

После выборов победителя ждет "воронка завышенных ожиданий", миновать которую без имиджевых потерь будет совсем непросто. Победа вовсе не даст Зеленскому настоящего выигрыша - именно из-за того, что его "неуязвимость" и "непробиваемость" исчезнут сразу после оглашения результатов второго тура, а перед командой Зе встанет во всей красе эпическая пирамида проблем, оставшихся от предыдущей администрации. Теперь это будут проблемы нового президента, а механизмы их решения в лице правительства Владимира Гройсмана станут тяжелым наследием его предшественника.

Сможет ли Владимир Зеленский ввести в правительство своих людей до назначенных на осень парламентских выборов? Крайне сомнительно. А ситуативное большинство Верховной Рады, вместе с обиженным поражением Петром Порошенко наверняка начнет вставлять палки в колеса новой Администрации президента.

Читайте такжеЗа победу Зеленского мы должны благодарить исключительно Петра ПорошенкоПервым полем отчаянного сражения за власть и влияние станут силовые структуры, в последние месяцы значительно укрепленные Порошенко своими сторонниками. Надеяться на их поддержку Зеленскому будет достаточно трудно, а чтобы освободить от занимаемых должностей – нужно соблюсти много формальностей и условностей.

Первые 100 дней своего президентства Зеленскому придется серьезно "пободаться" с силовиками. Коррупционных посадок ожидать не стоит. Может кого-то и задержат, но вот сразу за решетку посадить не получится. У нас система так не работает. А когда люди поймут, что обещанные 10% за взяточника они не получат – начнется "сливание рейтинга".

О команде Владимира Зеленского даже сегодня можно говорить с серьезной натяжкой, а претендентов на многие ключевые посты в правительстве у него нет до сих пор. Что тогда говорить о партии "Слуга народа", которая существует только виртуально, а ее рейтинги напрямую зависят от авторитета лидера. Это сегодня рейтинги Владимира Зеленского 70%, а после 21 апреля они упадут из-за откровенного саботажа министров и руководства силовиков.

Парламентские шансы и расклады

С каким электоральным багажом "Слуга народа" придет к осенним парламентским выборам, неизвестно. В то, что новая партия сможет стать лидером этой гонки, не верят даже самые продвинутые оптимисты, хотя приличная фракция в Верховной Раде 2019 наверняка будет.

Читайте такжеПорошенко уже списали: как украинская элита готовится к поражению президентаВ то же время, шанс на реванш будет у Петра Порошенко и его сторонников. Многие мои коллеги верно указывают, что Петр Алексеевич сегодня воюет не за победу в президентском забеге, а за голоса избирателей на будущей парламентской кампании. Ему нужна мощная фракция, с реальной, а не дутой электоральной базой в Центре и на Западе Украины. Патриотический блок Порошенко. Все эти "хранители" режима консолидируются под его знамя и будут главной оппозиционной силой, вместе с Медведчуком-Бойко, расшатывающие президентство Зеленского.

В парламент войдет целый букет враждующих между собой политических сил, формально не имеющих идеологических точек соприкосновения. Коалиция возможна исключительно "широкая" или "против кого-то".

Для начального выживания Зеленского в кресле президента "широкая" коалиция его вполне устроит. "Слуга народа" будет себя комфортно чувствовать в одной упряжке, например, с экс-регионалами или мажоритарщиками. Там даже для Ляшко место может найтись. Возможна и другая конфигурация "ширки" при участии всех "демократов" (Гриценко, Смешко и пр) + мажоритарщики. Но это только на первый взгляд выглядит как устойчивая конструкция. Подобная коалиция будет заложником "рамок изменений" "олигархического консенсуса", за которых ни Зеленский, ни его "технократический Кабмин" не смогут выйти.

Но есть еще вариант – "коалиция против". Когда Зеленский объединяется с теми, кто готов "догонять" прошлую власть вне зависимости от фамилий и кто настолько зол на эту систему, что готов ее ломать.

Без Юли никуда

Несмотря на третье место на президентских выборах Юлия Тимошенко не утратила сторонников. Более того, к парламентским выборам она соберет "быстро разочаровавшихся" в Зеленском. Юлия Владимировна сумела избежать клоунады последних трех недель президентской гонки. Она опытна, решительна, по-новому раззадорена и вполне способна собрать львиную долю политического капитала, растерянного ее соперниками, которые убедительно сожрали друг друга перед вторым туром. Уже сейчас "Батькивщина" запустила кампанию "избираем будущего премьер-министра". Это конечно "старая заготовка", но мэм работает. Проверено фокус-группами.

Читайте такжеПетр Алексеевич, касса на выходе уже ждетСегодня никто не способен воспрепятствовать лидеру "Батькивщины" создать одну из крупнейших фракций в новой Верховной Раде, сделав ее весомой частью новой коалиции.

Юлия Тимошенко нужна Владимиру Зеленскому. Она с огромным удовольствием поддержит нового президента в борьбе с этой самой системой. Если он действительно настроен на "перемены в этой стране".

Никто, как Тимошенко не заинтересован в том, чтобы "догнать" нынешнюю и прошлую власть "весенними посадками". Она не боится экспериментов, анонсированных Владимиром Зеленским, и давно ратует за проведение конституционной реформы.

Если Владимир Александрович и Юлия Владимировна договорятся, то нас ждут невероятные истории уже к концу этого года.

Я не утверждаю, что это позитивный сценарий, но он все же предпочтительней чем окончательное сваливание в "постсовок". "Ширка" Зеленского именно к этому и приведет, а "коалиция против" еще сохраняет "форточки возможностей".

Альянс Зеленский-Тимошенко обещает стать самым перспективным в украинской политике. Если, конечно, каждый из них будет придерживаться договоренностей и выполнять взятые на себя обязательства. Такой тандем способен с успехом работать вплоть до президентских выборов-2024, на которые Зеленский уже сегодня обещает не идти. Хотя сразу же после того, как Тимошенко выполнит "грязную работу", между политиками может пробежать стая "черных кошек". Но это уже совсем другая история.