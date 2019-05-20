Главные новости 20 мая: инаугурация Зеленского, роспуск Рады и поздравление Путина

Прошла инаугурация Владимира Зеленского / Reuters

В понедельник, 20 мая, состоялась инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, после принятия присяги на верность украинскому народу глава государства анонсировал роспуск Верховной Рады.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков дал понять, что российский лидер не будет поздравлять Зеленского с инаугурацией.

Спикер сообщил, что глава РФ поздравит украинского коллегу с успехами урегулирования конфликта на Донбассе.

Главред собрал главные новости за 20 мая.

Инаугурация Владимира Зеленского

Инаугурация Зеленского прошла на торжественном заседании Верховной Рады. Сообщалось, что мероприятие посетят более 50 иностранных делегаций и президенты ряда стран. На инаугурацию не приглашали делегацию РФ.

После инаугурации Зеленский анонсировал роспуск парламента. "Я распускаю Верховную Раду VIII созыва", — заявил глава государства.

Также он высказался о коллективной ответственности за ситуацию в Украине, достижении мира на Донбассе, попросил не вешать его портреты в кабинетах, призвал членов Кабмина, которые не могут ничего сделать, уйти в отставку и дал необычное обещание украинцам. Главред уже опубликовал полный текст речи Зеленского после инаугурации.

Поздравление Владимиру Зеленскому от Владимира Путина

У Пескова спросили, будет ли Путин поздравлять триумфатора президентских выборов в Украине с инаугурацией, а он сказал, что глава России "будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений".

Google может запретить китайскому IT-гиганту использовать все свои сервисы

Источники сообщили, что между американской корпорацией Google и китайским IT-гигантом Huawei приостановлены бизнес-контакты после того, как власти США решили внести Huawei в черный список.

В китайской компании считают, что указ президента США Дональда Трампа о введении запрета на использование в США оборудования компании Huawei замедлит развитие в Штатах технологии 5G.

Серьезное обвинение в сторону Петра Порошенко

Порошенко своими указами присвоил дипломатические ранги двум народным депутатам из Блока Петра Порошенко — председателю постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимиру Арьеву и председателю постоянной делегации парламента в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также нардепу из Народного фронта, замглавы постоянной делегации Рады в ПАСЕ Георгию Логвинскому.

Дипломат, руководитель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко сообщил, что президент не имел право присваивать народным избранникам дипломатические ранги и нарушил закон.