Маски от выпадения волос в домашних условиях: лучшие 3 рецепта

Простые маски помогут укрепить волосы / Instagram

Мы ошибочно думаем, что все лучшие продукты для волос находятся на самом видном месте в магазине косметики, и они стоят много денег. Кроме того, мы часто верим надписям на этикетках, и покупаем средства по уходу за волосами, которые красноречиво обещают нам роскошную шевелюру, при этом не обращаем внимание на то, что на обратной стороне красивой упаковки мелким шрифтом перечислен огромный список веществ, которые вряд ли можно назвать полезными для волос.

А еще, когда мы молоды, нам кажется, что это прошлый век – маски для волос из продуктов, которые можно найти в нашем холодильнике – почему-то сразу вспоминаем мам и бабушек, которые советовали втирать в волосы луковицу или полоскать волосы в отваре из лопуха.

Но потом, когда появляется какой-то жизненный опыт, а вместе с ним и аллергия на запахи и всевозможные средства с добавлением химических компонентов, когда внезапно просыпаемся с утра и видим копну волос на подушке, а каждое расчесывание заканчивается едва не со слезами на глазах из-за того, что на щетке много волос, - именно тогда начинаем искать чудо-средства для спасения волос.

Конечно, можно записаться к специалисту и пройти курс лечения волос. Но есть и другой путь, который вы можете успешно пройти в домашних условиях. Для этого вам нужно ввести в свой рацион определенные полезные продукты, которые укрепят волосы, и полюбить делать маски для волос.

Сегодня мы поговорим о том, что нужно убрать из своего рациона, чтобы волосы не выглядели ужасно, что в этот рацион добавить, и расскажем вам о трех проверенных масках от выпадения волос с продуктов, которые точно у вас есть дома.

Какие продукты вызывают выпадение волос

То, что мы едим, влияет на то, как мы выглядим. Вы об этом уже наверняка много раз слышали, но еще не поняли важность слов. На самом деле, как только вы измените свой рацион, то уже через неделю-две обратите внимание на то, как вы меняетесь – цвет лица, состояние кожи, волос и даже ногтей.

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Так вот, если говорить о волосах, то они очень страдают, когда вы употребляете:

консервацию;

консервы;

газировки;

жареную пищу;

жирную пищу;

острую пищу;

алкоголь;

сладости и шоколад;

много кофе;

фастфуд;

цитрусовые.

Какие продукты есть при выпадении волос

Для того, чтобы волосы стали крепкими, излучали жизнь и прекратили вас расстраивать, постарайтесь добавить в свой ежедневный рацион такие продукты:

Свежие зеленые овощи - салат, брокколи, шпинат, сельдерей и зелень;

Бобовые – в них цинк и железо;

Яйца кушайте обязательно! В них белок и витамины;

Орехи нужны каждый день;

Молочные продукты – в них белок и кальций;

Изюм – в нем железо, без которого волосы выпадают;

Мясо курицы - в нем белок и цинк;

Морская рыба – в ней йод.

Также вы должны каждый день пить воду – обычную воду, минимум 2 литра, и зеленый чай.

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Лучшие маски против выпадения волос в домашних условиях

1

Яичная маска против выпадения волос

Знайте, яйца богаты белком и витаминами группы В. Эти питательные вещества полезны для поддержания здоровья ваших волос. Исследование показало, что яичный желток может стимулировать рост волос. Это самая простая и эффективная маска от выпадения волос в домашних условиях.

Как сделать яичную маску для волос

Вам понадобятся:

1 яйцо

1 чашка молока

2 столовые ложки лимонного сока

2 столовые ложки оливкового масла

Как сделать маску

Нужно взбить яйцо и смешать его с другими ингредиентами.

Далее смесь нанесите на волосы и кожу головы.

Накройте волосы шапочкой для душа и оставьте смесь на 20 минут.

Смывать эту маску нужно прохладной водой.

Результат

Яичная маска для волос добавляет блеска волосам, уменьшает выпадение волос и способствует их росту.

2

Чайная маска против выпадения волос

Зеленый чай - источник полифенолов, катехинов, пантенола, кофеина, аминокислот, витаминов C и Е, именно они смягчают волосы, придают им блеск, стимулируют их рост и останавливают выпадение.

Как сделать чайную маску против выпадения волос

Вам понадобятся:

1 яичный желток

2 столовые ложки зеленого чая

Как сделать маску для волос

Смешивайте ингредиенты, пока смесь не приобретет кремовую текстуру.

Нанесите смесь на волосы и кожу головы, используя кисточку.

Оставьте на 15-20 минут.

Эту маску нужно смывать прохладной водой.

Результат

Чайная маска питает волосы и кожу головы, уменьшает выпадение волос.

3

Банановая маска для волос против выпадения с витаминами

Бананы богаты калием, антиоксидантами, натуральными маслами и витаминами, что делает их идеальным средством от выпадения волос. Они встречаются круглый год и создают удивительную маску от выпадения волос.

Как сделать банановую маску от выпадения волос в домашних условиях

Вам понадобятся:

2 спелых банана

1 столовая ложка оливкового масла

1 столовая ложка кокосового масла

1 столовая ложка меда

Как сделать банановую маску для волос

Нужно смешать все ингредиенты до однородной массы.

Потом нанесите смесь на кожу головы и волосы.

Оставьте маску на волосах на пять минут.

Смывать эту маску нужно теплой водой.

Результат

Банановая маска делает ваши волосы сияющими, мягкими и крепкими.