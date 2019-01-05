Зимние праздники 2019: что еще осталось отпраздновать

Главред разобрался, какие же еще праздники предстоят украинцам этой зимой и какие выходные им положены.
Мы уже отпраздновали Новый год 2019, на носу Сочельник и Рождество православное 2019: Украина отметит их буквально на днях.
Главред разобрался, какие же еще праздники предстоят украинцам этой зимой и какие выходные им положены.
Рождественские праздники 2019 в Украине
В Украине в последнее время набирает обороты информационная кампания за то, чтобы Рождество православное в Украине и католическое Рождество праздновать в один день, ведь "Христос родился один раз".
Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний уже решил заняться реформированием Рождества – но над этим вопросом, по его словам, еще надо работать.
В итоге православное Рождество 2019 Украина все же отметит – 7 января, как и всегда.
Читайте такжеНе перепутать и не забыть: какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 годуНочь перед Рождеством называется Сочельник. Это тот самый праздник, в которой есть до первой звезды нельзя (причем это заключительный день Рождественского поста), варят кутью и начинают колядовать.
Мы уже писали о том, какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю, и даже составили меню на Рождество, заодно разобравшись, как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура.
А следом за Рождеством, с 8 января, нас ждут Святки – двенадцать дней от Рождество до 19 января – Крещения. Они символизируют собою 12 месяцев наступившего года. В Святки принято гадать, особенно популярны гадания на суженого.
Выходные в январе 2019 в Украине
Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине.
В частности, на Рождество украинцы отдыхают подряд три дня – с 5 января по 7 января включительно. В целом в январе 2019 года 10 выходных.
Следующие дополнительные официальные выходные нас ждут аж в марте.
Церковные праздники января 2019
Рождество, конечно же, главный зимний праздник в православии – но далеко не единственный. Есть еще:
- 8 января – Собор Пресвятой Богородицы;
- 9 января – Апостола первомученика и архидиакона Стефана (именины Степана по церковному календарю);
- 14 января – великий праздник в православии – Обрезание Господне; также отмечается день памяти святителя Василия Великого;
- 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);
- 19 января – великий двунадесятый непереходящий праздник Крещение Господне (Богоявление);
- 20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;
- 25 января – день памяти мученицы Татианы, Татьянин день или День студентов 2019 в Украине (именины Татьяны);
- 27 января – отдание Богоявления (окончание празднования Крещения 2019);
- 27 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.
Церковные праздники февраля 2019
В феврале нас ждут следующие православные праздники:
- 6 февраля – блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Римляныни;
- 7 февраля – иконы Божией Матери "Утоли моя печали";
- 9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста;
- 15 февраля – великий праздник Сретение Господне (Сретение Господа нашего Иисуса Христа);
- 16 февраля – прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы;
- 17 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;
- 24 февраля – Неделя о блудном сыне;
- 25 февраля – Иверской иконы Божией Матери;
- 27 февраля – день Кирилла Словенского, Марона Сирийского, а также 12-ти греков – строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.
То есть главным церковным праздником месяца является Сретение. В это день обходят жилые комнаты с иконой Сретения, а также святят свечи.
Читайте такжеСтарый Новый год и Щедрый вечер: традиции, приметы и гаданияКроме того, 2 февраля, в Ефимов день, на Руси было принято гулять свадьбы. По погоде в Аксиньин день – 6 февраля – судили о погоде в предстоящую весну. А 14 февраля, в Трифонов день – день изгнания мышей и крыс из жилища – у незамужних девушек принято гадать на суженого.
Государственные праздники Украины в январе и феврале 2019
20 января Украина отметит День Автономной Республики Крым, а уже 22 января – День Соборности Украины.
26 января нас ждет День работника контрольно-ревизионной службы Украины.
29 января отмечаются День памяти героев Крут, а также День работника пожарной охраны Украины.
В следующем месяце нас ожидает самый романтичный праздник зимы – День святого Валентина 14 февраля.
А 15 февраля Украина чествует участников боевых действий на территории других государств.