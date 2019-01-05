Зимние праздники 2019: что еще осталось отпраздновать

Какие праздники предстоят украинцам зимой 2019 / 1zoom.ru

Мы уже отпраздновали Новый год 2019, на носу Сочельник и Рождество православное 2019: Украина отметит их буквально на днях.

Главред разобрался, какие же еще праздники предстоят украинцам этой зимой и какие выходные им положены.

Рождественские праздники 2019 в Украине

В Украине в последнее время набирает обороты информационная кампания за то, чтобы Рождество православное в Украине и католическое Рождество праздновать в один день, ведь "Христос родился один раз".

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний уже решил заняться реформированием Рождества – но над этим вопросом, по его словам, еще надо работать.

В итоге православное Рождество 2019 Украина все же отметит – 7 января, как и всегда.

Читайте такжеНе перепутать и не забыть: какого числа колядуют, а когда щедруют и посевают в 2019 годуНочь перед Рождеством называется Сочельник. Это тот самый праздник, в которой есть до первой звезды нельзя (причем это заключительный день Рождественского поста), варят кутью и начинают колядовать.

Мы уже писали о том, какие 12 блюд нужно непременно приготовить на вечерю, и даже составили меню на Рождество, заодно разобравшись, как готовить кутью: вкуснейшие рецепты кутьи из пшеницы, риса и булгура.

А следом за Рождеством, с 8 января, нас ждут Святки – двенадцать дней от Рождество до 19 января – Крещения. Они символизируют собою 12 месяцев наступившего года. В Святки принято гадать, особенно популярны гадания на суженого.

Выходные в январе 2019 в Украине

Ранее Главред уже разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине.

В частности, на Рождество украинцы отдыхают подряд три дня – с 5 января по 7 января включительно. В целом в январе 2019 года 10 выходных.

Следующие дополнительные официальные выходные нас ждут аж в марте.

Церковные праздники января 2019

Рождество, конечно же, главный зимний праздник в православии – но далеко не единственный. Есть еще:

8 января – Собор Пресвятой Богородицы ;

– ; 9 января – Апостола первомученика и архидиакона Стефана (именины Степана по церковному календарю);

– Апостола первомученика и архидиакона Стефана (именины Степана по церковному календарю); 14 января – великий праздник в православии – Обрезание Господне ; также отмечается день памяти святителя Василия Великого;

– великий праздник в православии – ; также отмечается день памяти святителя Василия Великого; 18 января – Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления);

– Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления); 19 января – великий двунадесятый непереходящий праздник Крещение Господне (Богоявление);

– великий двунадесятый непереходящий праздник (Богоявление); 20 января – Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна;

– Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; 25 января – день памяти мученицы Татианы, Татьянин день или День студентов 2019 в Украине (именины Татьяны);

– день памяти мученицы Татианы, Татьянин день или День студентов 2019 в Украине (именины Татьяны); 27 января – отдание Богоявления (окончание празднования Крещения 2019);

– отдание Богоявления (окончание празднования Крещения 2019); 27 января – равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Церковные праздники февраля 2019

В феврале нас ждут следующие православные праздники:

6 февраля – блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Римляныни;

– блаженной Ксении Петербургской и преподобной Ксении Римляныни; 7 февраля – иконы Божией Матери "Утоли моя печали";

– иконы Божией Матери "Утоли моя печали"; 9 февраля – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста;

– перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста; 15 февраля – великий праздник Сретение Господне (Сретение Господа нашего Иисуса Христа);

– великий праздник (Сретение Господа нашего Иисуса Христа); 16 февраля – прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы;

– прав. Симеона Богоприимца и Анны пророчицы; 17 февраля – Неделя о мытаре и фарисее;

– Неделя о мытаре и фарисее; 24 февраля – Неделя о блудном сыне;

– Неделя о блудном сыне; 25 февраля – Иверской иконы Божией Матери;

– Иверской иконы Божией Матери; 27 февраля – день Кирилла Словенского, Марона Сирийского, а также 12-ти греков – строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской лавры.

То есть главным церковным праздником месяца является Сретение. В это день обходят жилые комнаты с иконой Сретения, а также святят свечи.

Читайте такжеСтарый Новый год и Щедрый вечер: традиции, приметы и гаданияКроме того, 2 февраля, в Ефимов день, на Руси было принято гулять свадьбы. По погоде в Аксиньин день – 6 февраля – судили о погоде в предстоящую весну. А 14 февраля, в Трифонов день – день изгнания мышей и крыс из жилища – у незамужних девушек принято гадать на суженого.

Государственные праздники Украины в январе и феврале 2019

20 января Украина отметит День Автономной Республики Крым, а уже 22 января – День Соборности Украины.

26 января нас ждет День работника контрольно-ревизионной службы Украины.

29 января отмечаются День памяти героев Крут, а также День работника пожарной охраны Украины.

В следующем месяце нас ожидает самый романтичный праздник зимы – День святого Валентина 14 февраля.

А 15 февраля Украина чествует участников боевых действий на территории других государств.