Астролог рассказал, когда главного путинского пропагандиста Киселева уберут с РосТВ

Астролог Влад Росс считает, что Киселеву уже недолго вещать на российском телевидении / youtube.com

Российский пропагандист Дмитрий Киселев отмечает родился 26 апреля, а 26 апреля – это один из самых худших дней, которые только могут быть для Украины: в этот день взорвалась Чернобыльская АЭС. Вот и Киселев ведет "политику Чернобыля" по отношению к нашей стране: его информационно-пропагандистская деятельность, ровно как Чернобыль, вредит нашей стране. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"В годовом гороскопе российского пропагандиста благоприятное соединение Марса и Юпитера, что говорит о том, что в ближайшее время в его жизни не предвидится потеря власти, сложные ситуации и уход с телеканала", - отметил он.

Читайте такжеОткрываются "врата смерти": астролог составил жуткий гороскоп для ЖириновскогоПо мнению Росса, главного пропагандиста ждет переподписание или продление контракта с каналом.

"Меркурий в его гороскопе в соединении с Венерой находится в Доме реализации и карьеры. Это также сулит ему влиятельных покровителей и благосклонность влиятельных друзей. Возможно даже расширение его фронта деятельности и рост финансового заработка. Так что в 2019 году Киселев легко будет удерживаться на плаву", - объяснил астролог.

Оданако, по данным Росса, следующий год в его жизни будет не таким радужным.

"В 2020 году Киселева ждет полнейший переворот в его деятельности и переломные моменты в его судьбе. В том числе в его карьере все может круто перемениться, причем перемениться настолько, что он вообще уйдет с экранов российского телевидения. Вполне вероятно, что такие радикальные перемены в карьере путинского пропагандиста произойдут из-за смены правящего режима в России", - резюмировал эксперт.

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