Последння соломинка: астролог рассказал, спасут ли дебаты Порошенко от провала

11 апреля 2019, 10:12

В штабе Порошенко делают ставку на неправильную цифру, считает Росс.

Порошенко, Зеленский
Астролог Влад Росс считает, что все уже предрешено, и дебаты ничего не изменят - президентом станет Зеленский / Главред

Дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут едва ли состоятся. Хотя штаб действующего президента будет всячески пытаться продавить именно такой вариант. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Для Порошенко 14 апреля звезды сложатся в более благоприятную комбинацию, нежели для Зеленского. Потому что для Владимира это весьма неудачный день, тем более, неудачным для него будет обозначенное время – 14.14", - объяснил он. 

Росс добавил, что 14 апреля - вообще не самый удачный день.

Читайте такжеГороскоп на апрель-2019: Рыбам следует приготовиться к катастрофам, а Козерогов ждет везение"Видимо, политтехнологов Петра Порошенко просто увлекла магия цифр. Однако асцендент выпадает в самый конец зодиакального знака Льва, и Луна при этом не делает никаких аспектов ни к одной из планет. Хотя нет такого показателя, как "пустая" Луна – она будет находиться в Доме заточения, 12-ом Доме гороскопа. Такая комбинация указывает на то, что слишком поздно что-то делать или говорить, потому что уже все предрешено и намечено, ничего не изменить. И символ, который восходит 14 апреля в 14 часов 14 минут, – человек, тонущий в болоте. Так что политтехнологи Порошенко выбрали далеко не лучшее время для дебатов, в том числе для кандидата, на которого работают", - сказал астролог.

По словам Росса, Порошенко однозначно не консультируют астрологи, потому что он изначально совершил большую ошибку, которая предопределила исход избирательной кампании для него – он выдвинулся на Луне без курса.

"Кроме того, само число 14 не является выигрышным. Это число связано с зодиакальным знаком Девы, а Дева всегда является символом подчинения. Помимо этого, знак Девы противоречит знаку Зодиака Порошенко – Весам. Дева для Весов является знаком обмана и предательства. Так что в штабе Порошенко делают ставку на неправильную цифру", - отметил он.

Читайте также"Поимеет всех": астролог рассказал о шансах Зеленского стать президентомАстролог считает, что все действия и все попытки штаба Порошенко переломить ситуацию будут безрезультатными.

"Все это уже слишком поздно. Порошенко поздно спохватился, его уже никакая "соломинка" не вытащит и не спасет. Зеленский уже президент", - резюмировал Росс.

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Дебаты Зеленского с Порошенко

Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.

Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".

Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.

"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.

И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.

В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.

"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.

На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны. 

Дебаты Зеленского и Порошенко: дата

По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.

Дебаты Зеленского и Порошенко: формат

Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:

  • с участием представителей СМИ и экспертов,
  • модерация между ними,
  • дебаты в несколько туров.

"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.

При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.

Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа

Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.

"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.

При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.

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