Церковный праздник 21 января: почему нельзя ругаться с супругом

21 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.
Какой праздник завтра в Украине?
В Украине и мире 21 января отмечают несколько праздников:
Всемирный день снегавидео дня
Международный день объятий
Церковный праздник завтра
21 января почитают память преподобного Максима-Исповедника. Родился около 580 года в Константинополе и воспитывался в благочестивой христианской семье. Смолоду получил хорошее образование, изучал риторику, грамматику, философию и богословскую диалектику.
Ушел на государственную службу и сразу получил должность первого секретаря императора Ираклия. Но его очень сильно тяготила придворная жизнь, поэтому он пошел в Хрисопольскую обитель, где принял монашеский постриг.
Что нельзя делать завтра в церковный праздник
ругаться с близкими, особенно с супругом.
Оставлять голодными домашних питомцев: согласно поверью, в противном случае человеку грозит нужда.
пришивать пуговицы, иначе не получится избавиться от старых проблем.
отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.
У кого День ангела завтра?
День Ангела 21 января празднуютАгнесса, Григорий, Евгений, Василиса, Домна, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян, Ярослава.
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