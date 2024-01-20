Церковный праздник 21 января: почему нельзя ругаться с супругом

Мы расскажем, какой праздник 21 января и что нельзя делать в этот день.

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Церковный праздник 21 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

21 января Украина готовится отметить несколько значимых событий. Среди них несколько международных праздников, однако, особое внимание уделяется церковному празднику.

Какой праздник завтра в Украине?

В Украине и мире 21 января отмечают несколько праздников:

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Церковный праздник завтра

21 января почитают память преподобного Максима-Исповедника. Родился около 580 года в Константинополе и воспитывался в благочестивой христианской семье. Смолоду получил хорошее образование, изучал риторику, грамматику, философию и богословскую диалектику.

Ушел на государственную службу и сразу получил должность первого секретаря императора Ираклия. Но его очень сильно тяготила придворная жизнь, поэтому он пошел в Хрисопольскую обитель, где принял монашеский постриг.

Что нельзя делать завтра в церковный праздник

ругаться с близкими, особенно с супругом.

Оставлять голодными домашних питомцев: согласно поверью, в противном случае человеку грозит нужда.

пришивать пуговицы, иначе не получится избавиться от старых проблем.

отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается.

У кого День ангела завтра?

День Ангела 21 января празднуютАгнесса, Григорий, Евгений, Василиса, Домна, Юлиан, Сидор, Антон, Емельян, Ярослава.

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