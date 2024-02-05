Церковный праздник 6 февраля: почему нельзя брать день в долг

Также в этот день не рекомендуется выносить мусор из дома.

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Какой сегодня день / Коллаж Главред, фото flickr (HS You)

6 февраля - день, имеющий особое духовное значение: церковный праздник, которое имеет свои особые традиции и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и запрещено делать в день памяти святого Вукола Смирнского.

Какой праздник 6 февраля

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Церковный праздник 6 февраля

6 февраля по новому церковному календарю в Украине отмечают день памяти святого Вукола Смирнского.

В соответствии с анонимным биографическим текстом о святом мученике Поликарпе, епископе Смирны, приписываемым Псевдо-Пионию (IV век), утверждается, что Вукол был посвящен в епископы города Смирны апостолом Павлом.

В соответствии с биографией, представленной в "Минологии Василия II" (конец X века) и "Синаксаре Константинопольской церкви" (X век), Вукол был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который поставил его епископом Смирнской церкви. Затем Вукол посвятил в епископы святого мученика Поликарпа. Согласно данным из "Минологии Василия II" и "Синаксаря Константинопольской церкви", после смерти Вукола на его могиле возникло миртовое дерево, способное приносить исцеление от болезней. В "Церковной истории" Евсевия Кесарийского также утверждается, что Поликарп Смирнский был поставлен в должность апостолами.

Что нельзя делать 6 февраля

В этот день считается неудачным давать взаймы, так как существует вероятность потери части своей удачи. Вынос мусора из дома на Вукол трактуется как избегание "выгоняемых" из жизни радостных событий. Также рекомендуется избегать конфликтов с близкими, поскольку ссора может на долгий срок или даже навсегда нарушить отношения.

Именины 6 февраля

6 февраля День Ангела отмечают: Агап, Анастасий, Варсима, Денис, Герасим, Иван, Македон, Павел, Тимофей, Филиппик, Ксения, Евсевия, Зосима.

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