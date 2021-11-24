Как почистить микроволновку в домашних условиях – простые и действенные способы

Как почистить микроволновку / ua.depositphotos.com/

Микроволновка прочно занимает место маленького кухонного помощника на многих кухнях. И быстро разогреть еду и разморозить и даже приготовить простые блюда. Важно не забывать о регулярной чистке "помощницы", потому что застарелые пятна жира будет сложно вывести.

О том, какие продукты стоит держать подальше от микроволновой печи, читайте в нашем материале: Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя подогревать в микроволновке.

Как почистить микроволновку внутри содой

Раствор соды поможет удалить загрязнения средней тяжести и очистить поверхности. Для приготовления раствора необходимо в посудину, пригодную для нагревания в печи всыпать 2-2 ст. л соды и разбавить двумя стаканами воды. Затем поставить жидкость в микроволновку и включить ее на полную мощность на 10-15 минут. После чего протереть поверхность губкой или тряпочкой.

Как почистить микроволновку от жира

Жирные пятна совсем нередкие гости в микроволновой печи, однако если забыть их вовремя убрать, удаление въевшегося в поверхность жира станет той еще задачей. С ней поможет справиться уксус. На стакан воды нужно взять три столовых ложки уксуса и влить раствор в посудину для микроволновки. Разогревать эту смесь в печи на полной мощности в течении 5-10 минут. Если загрязнения сильные, можно изменить пропорции на 1:1 (1 стакан воды и 1 стакан уксуса).

Как почистить микроволновку внутри лимонной кислотой

Лимонная кислота – отличное средство, которое поможет справиться со сложными загрязнениями и старыми пятнами. 1-2 ст.л лимонной кислоты нужно растворить в двух стаканах воды и налив в посудину, поставить жидкость в микроволновку на максимальную мощность на 10 минут. После того как время вышло, откройте дверце через пару минут и протрите поверхности.

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Как почистить микроволновку лимоном

Лимон – натуральное средство для очистки поверхностей от загрязнений. Кроме того, он подарит приятный аромат вашей кухонной помощнице. Сок целого лимона нужно развести в 1 стакане воды и положить в миску для нагревания остатки лимона. Запустите печку на полную мощность на 15 минут, затем дайте постоять еще 5 минут. После чего губкой протрите поверхности.

Эти простые советы помогут сохранить микроволновку чистой дольше: