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Топ-5 продуктов, которые категорически нельзя подогревать в микроволновке

24 ноября 2021, 09:29

Это может испортить пищу и быть опасным для здоровья.

микроволновка
Что нельзя разогревать в микроволновке / ua.depositphotos.com

Микроволновая печь – незаменимый помощник на кухне для многих. Ее польза очевидна и быстрый разогрев продуктов поможет сэкономить время. Однако есть продукты, которые ни в коем случае нельзя разогревать тепловыми волнами – от этого они становятся опасными и могут спровоцировать серьезные заболевания.

О том, какие продукты питания помогут насытить организм витаминами и полезными веществами в зимнее время, читайте в нашем материале: Продукты, которые полезно и нужно есть осенью и зимой: нутрициолог составила список.

Далеко не каждый продукт подходит для разогревания в микроволновке, воздействие волн может просто испортить его и даже нанести вред организму. Главред разобрался, какие продукты стоит держать подальше от микроволновой печи.

Вареные яйца

Не стоит класть яйца в печь. При нагревании, внутри скорлупы образуется парниковый эффект, словно в скороварке. Это может привести к тому, что яйцо просто взорвется и вместо того, чтобы сэкономить время, вы потратите его на уборку. Однако остальные блюда из яиц разогревать можно, предварительно порезав на мелкие кусочки.

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Колбаса, сосиски

Переработанные мясные продукты не стоит разогревать воздействием тепловых волн. Консерванты, которые позволяют им дольше сохраняться, при таком способе нагревания окисляются и выделяют опасные для здоровья токсические вещества.

Кисломолочные продукты

Кефир, творог, ряженка, йогурт станут непригодными для употребления в пищу после разогревания в микроволновке. В них содержатся полезные лактобактерии и пробиотики, которые просто погибнут под воздействием высокой температуры. Продукт свернется и потеряет свои ценные свойства.

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Мед

Натуральный мед подвергается природному процессу кристаллизации и хозяйки, чтобы сделать его жидким и более удобным для использования подогревают продукт в микроволновой печи. Этого делать не стоит, продукт под воздействием такого метода нагревания теряет ценные вещества. Лучший способ растопить мед – водяная баня при 40-50 градусах.

Перец чили

Не стоит подогревать в микроволновке и перец чили. Все вещества, которые придают овощу его жгучую остроту, при нагревании высвобождаются наружу. В итоге это будет по принципу нарезки лука: если вещества попадут на слизистые оболочки, вы будете плакать и испытывать раздражение в горле.

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