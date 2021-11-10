Как правильно хранить мед, чтобы он сохранил свою пользу - действенные способы

Можно ли хранить мед в холодильнике и как определить его натуральность - расскажет Главред.
Мед – это ценный продукт, который не только широко применяется в кулинарии, но и становится универсальным средством, которое помогает бороться, как и с сезонной простудой и кашлем, так и с преждевременными морщинами. Он сохраняет свои полезные свойства длительное время, однако неправильное хранение может сказаться на его вкусовых качествах.
О том, когда мед может из помощника превратиться в опасное средство, читайте в нашем материале: Превращается в яд: специалист рассказала о коварной опасности меда.
Как хранить мед дома
Прохладная комнатная температура от 6 до 25 градусов – идеальные условия для хранения меда. Емкости с медом необходимо поставить в сухое прохладное место, вдали от солнечных лучей. Банки должны быть плотно закрытыми. Влага способна быстро испортить продукт. Держите мед подальше от плиты и духовки.
В какой посуде хранить мед – следующий вопрос. Выбирайте стеклянную банку с плотно закрывающейся крышкой. Также можно использовать посуду из глины или деревянные бочонки. Допустимо хранение большого количества продукта в таре из нержавейки. Металлическая и пластиковая посуда не подходят, потому что вызывают процессы окисления в результате которых выделяются вредные вещества.
Можно ли хранить мед в холодильнике
Холодная и влажная среда – не самые лучшие условия для хранения меда. В холодильнике мед быстрее кристаллизируется. К тому же, он теряет часть своих полезных свойств и ценных витаминов. Хранение при комнатной температуре сохраняет пользу продукта в течение года.
Читайте такжеДля кого опасен мед: эксперты дали ответ
Как хранить мед, чтобы не засахарился
Пчеловоды утверждают, что кристаллизация меда, если он натуральный – это процесс неизбежный. В зависимости от сорта этот процесс может занимать до четырех месяцев. Ненадолго отсрочить процессы засахаривания помогут правильные условия хранения.
Как проверить мед на натуральность
- Возьмите ватную палочку, обмакните ее в мед и подожгите. Продукт высокого качества загорится, ненатуральный будет тлеть, а то и вовсе не будет гореть.
- Добавьте в чай одну ложку меда и перемешайте. Через час проверьте чашку – в ней не должно быть никакого осадка. Натуральный качественный мед растворяется полностью. Образование осадка может говорить о нарушении хранения или некачественном приготовлении.
- Проверить натуральность меда можно и с помощью йода. Для этого нужно развести небольшую порцию меда в воде и добавить туда каплю йода. Если жидкость посинеет – мед некачественный.