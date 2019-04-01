Уход Порошенко - общенациональная задача: 10 выводов перед вторым туром

В Украине пройдет второй тур на выборах президента-2019

1. Выборы прошли без эксцессов — терактов, срыва голосования и подобного. Это успех гражданского общества и правоохранителей. Хорошо бы так и на второй тур.

2. Во второй тур проходят Зеленский и Порошенко.

3. На результат ПАПа повлиял админресурс, мягкий, в виде материальной помощи, подкуп избирателей, "сетки" и беспрецедентная кампания в отношении всех его соперников. Но главной своей цели он, судя по всему, не достиг (об этом ниже, в п.7).

4. На результат ЮВТ повлияло то, что финал ее кампании, в отличие от старта (к которому я имел отношение), прошел по унылым партийным шаблонам, когда ЮВТ на митингах агитировала уже и так верных своих сторонников. Да еще и в окружении партийных лидеров, многие из которых стали местными общественным аллергенами.

5. Меня откровенно напрягает 10% Юрия Бойко, который во время войны демонстративно ведет переговоры с руководством недоимперии.

6. Меня еще больше напрягают призывы топ-порохолюбов "развернуть войну против сторонников ВАЗа". Эти персонажи окончательно утратили ориентацию в жизни и человеческое подобие. И за свои действия они должны ответить. Не только экономически — статью за призывы к насилию и гражданским беспорядкам еще никто не отменял.

7. То, что подсчет ЦВК идет бодро, без явных пауз, свидетельствует о том, что американцы таки заблокировали транзитный сервер штаба ПАПа, что серьезно осложняет фальсификацию результатов на уровне ЦВК. И разрыв между ВАЗом и ПАПом должен остаться на уровне 10%. А ПАП истерически настаивает на 2-3%.

Здесь необходимо пояснение.

Читайте такжеПять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президентаДело в том, что разрыв в 10% для Украины является непреодолимым во втором туре. (Разумеется, при отсутствии чрезвычайных событий!). Психологически непреодолимым. Потому что функционеры, особенно на местах, при таком отрыве не хотят заниматься агитацией, фальсификацией и прочим, а начинают договариваться с тем, кого они уже считают будущим Президентом и подыгрывать ему (вспомните выборы 2010 года).

8. Соответственно, ПАП и его окружение попытаются пойти на меры чрезвычайные. В частности, кроме совершенно разнузданной лживой пропаганды, есть угрозы эскалации на фронте, терактов, резонансных убийств. Сдерживающим фактором является жесткая позиция Запада, который требует прозрачности и демократичности выборов как предварительное условие для каких-либо разговоров с ПАПом о его дальнейшей судьбе.

Читайте также"Кот в мешке": от чего будет зависеть победа Зеленского во втором туре выборов9. От ВАЗа и его команды сейчас понадобится не только креативость, чего у них в избытке, но и жесткость, прагматизм и готовность отвечать ударом на удар. Успех ВАЗа в том, что он должен сделать из надутого ПАПа натуральное посмешище, в том числе, и на возможных дебатах.

10. Уход ПАПа и его окружения из власти является общенациональной задачей. Для ее решения необходимо то самое единство и скоординированность, которое было проявлено в 2004 году. Но предварительных условий действительно должно быть по минимуму, иначе повторятся "люби друзи", но в еще худшем варианте.