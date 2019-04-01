Уход Порошенко - общенациональная задача: 10 выводов перед вторым туром

Александр Кочетков

аналитик, политолог

1 апреля 2019, 23:03

Разрыв в 10% между Зеленским и Порошенко является непреодолимым во втором туре для Украины.

Выборы 2019
В Украине пройдет второй тур на выборах президента-2019

1. Выборы прошли без эксцессов — терактов, срыва голосования и подобного. Это успех гражданского общества и правоохранителей. Хорошо бы так и на второй тур.

2. Во второй тур проходят Зеленский и Порошенко. 

3. На результат ПАПа повлиял админресурс, мягкий, в виде материальной помощи, подкуп избирателей, "сетки" и беспрецедентная кампания в отношении всех его соперников. Но главной своей цели он, судя по всему, не достиг (об этом ниже, в п.7).

4. На результат ЮВТ повлияло то, что финал ее кампании, в отличие от старта (к которому я имел отношение), прошел по унылым партийным шаблонам, когда ЮВТ на митингах агитировала уже и так верных своих сторонников. Да еще и в окружении партийных лидеров, многие из которых стали местными общественным аллергенами.

5. Меня откровенно напрягает 10% Юрия Бойко, который во время войны демонстративно ведет переговоры с руководством недоимперии.

6. Меня еще больше напрягают призывы топ-порохолюбов "развернуть войну против сторонников ВАЗа". Эти персонажи окончательно утратили ориентацию в жизни и человеческое подобие. И за свои действия они должны ответить. Не только экономически — статью за призывы к насилию и гражданским беспорядкам еще никто не отменял.

7. То, что подсчет ЦВК идет бодро, без явных пауз, свидетельствует о том, что американцы таки заблокировали транзитный сервер штаба ПАПа, что серьезно осложняет фальсификацию результатов на уровне ЦВК. И разрыв между ВАЗом и ПАПом должен остаться на уровне 10%. А ПАП истерически настаивает на 2-3%.

Здесь необходимо пояснение.

Читайте такжеПять главных сенсаций: чем удивили результаты выборов президентаДело в том, что разрыв в 10% для Украины является непреодолимым во втором туре. (Разумеется, при отсутствии чрезвычайных событий!). Психологически непреодолимым. Потому что функционеры, особенно на местах, при таком отрыве не хотят заниматься агитацией, фальсификацией и прочим, а начинают договариваться с тем, кого они уже считают будущим Президентом и подыгрывать ему (вспомните выборы 2010 года).

8. Соответственно, ПАП и его окружение попытаются пойти на меры чрезвычайные. В частности, кроме совершенно разнузданной лживой пропаганды, есть угрозы эскалации на фронте, терактов, резонансных убийств. Сдерживающим фактором является жесткая позиция Запада, который требует прозрачности и демократичности выборов как предварительное условие для каких-либо разговоров с ПАПом о его дальнейшей судьбе.

Читайте также"Кот в мешке": от чего будет зависеть победа Зеленского во втором туре выборов9. От ВАЗа и его команды сейчас понадобится не только креативость, чего у них в избытке, но и жесткость, прагматизм и готовность отвечать ударом на удар. Успех ВАЗа в том, что он должен сделать из надутого ПАПа натуральное посмешище, в том числе, и на возможных дебатах.

10. Уход ПАПа и его окружения из власти является общенациональной задачей. Для ее решения необходимо то самое единство и скоординированность, которое было проявлено в 2004 году. Но предварительных условий действительно должно быть по минимуму, иначе повторятся "люби друзи", но в еще худшем варианте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский Александр Кочетков выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:03
Уход Порошенко - общенациональная задача: 10 выводов перед вторым туром
22:56
"Рабы России": чиновник Порошенко обозвал избирателей Зеленского
22:34
В Бразилии боец ММА умер после поражения нокаутом
22:32
У пророссийских кандидатов больше нет шансов на выборах в Украине – Die Presse
22:05
ЦИК обработала 95% голосов: Тимошенко почти догнала Порошенко Видео
21:55
На прием – за деньги: сколько дней осталось у украинцев на подписание декларации с врачом Видео
21:37
"Война еще не окончена": знаменитости поздравили Зеленского с победой в первом туре
21:32
"Время исправить ошибки": Розенко огласил судьбу монетизации субсидий в новом отопительном сезоне Видео
21:20
Эксперт объяснила, что помогло Порошенко пробиться во второй тур Видео
21:11
От скачков тарифов и доллара до ж/д-билетов и призыва: что ждет украинцев в апреле Видео
20:54
Социолог пояснила, почему явка на выборах была не меньше 75%
20:42
Рука Москвы и Киева: Аваков сообщил о хакерских атаках во время выборов 2019 Видео
20:29
Берлин и Москва разошлись во мнении, стоит ли поздравлять Порошенко с выходом во второй тур Видео
20:21
Зеленский обогнал Порошенко и Тимошенко вместе взятых — новые данные ЦИК Видео
20:12
Под Черкассами из огнестрела расстреляли памятник Сагайдачному Фото
19:35
Порошенко пора начинать готовиться к проигрышу мнение
19:32
"Тема закрыта": у Путина ответили Зеленскому по компенсациям за Донбасс и Крым
18:58
Во ВКонтакте новый баг: тысячи личных аудиосообщений стали доступны посторонним
18:57
Борьба с коррупцией и реформы: в НАТО ответили на заявку Порошенко
18:48
Дебаты, прогнозы, ключевые даты: что нужо знать о втором туре выборов президента Украины:
18:30
ЦИК подсчитала 90% голосов: уверенно лидирует Зеленский Видео
18:19
В Альянсе объявили об участии украинских кораблей в натовских учениях в Черном море Видео
18:00
"Все Вовы талантливые": Наташа Королева своеобразно поздравила Зеленского с успехом на выборах 2019 Видео
17:59
Зеленский теперь диктует правила игры в украинской политике – Zeit
17:37
Эксперты объяснили, как горячий хлеб убивает желудок и кишечник Видео
17:23
Международные наблюдатели вынесли вердикт украинским выборам
17:10
Дебаты между Зеленским и Порошенко: Общественный раскрыл детали – дата, формат и первые ошибки Видео
16:57
Зеленский впереди: ЦИК опубликовал данные подсчета 85% протоколов
16:35
"Слушай ты, чмо *баное, малоросс проклятый": порохоботы взорвались из-за рейтинга Зеленского
16:14
Юля, прощай! Почему мечта Тимошенко стать президентом уже не сбудется мнение
15:49
В Британии умерла "девушка Бонда" Таня Мале
15:35
Вот это страсть: Дан Балан укусил Тину Кароль Видео
15:34
У Порошенко остался только один способ поставить мат Зеленскому мнение
15:33
Бойцы ВСУ на Донбассе массово "прокатили" Порошенко на выборах президента - ЦИК
15:30
"Через раскол Украины": Эксперт рассказал, на что пойдет Порошенко ради победы на выборах президента
14:42
Отрыв Зеленского: в ЦИК обработали более 80% протоколов Видео
14:41
Кампания страха: как Порошенко и Ко пугают Украину гражданской войной мнение
14:30
"Очень плохие сценарии для Украины": аналитик рассказал, как Порошенко будет выгрызать себе власть Видео
14:30
"Скорее сорвет выборы, чем выиграет их": эксперты - о шансах Порошенко и Зеленского во втором туре
14:27
Эксперт поведал, почему Тимошенко провалилась на выборах президента Украины 2019
13:59
Первая леди Украины? Необычные и интересные факты о Елене Зеленской
13:43
Снова морозы: синоптик рассказала, какие неприятности принесет украинцам антициклон Jana Видео
13:21
Социолог рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента
13:13
Зеленский после победы продолжит евроатлантический курс Украины – Politico
13:10
"Итог массового разочарования шоколадным магнатом" - что говорят о победе Зеленского западные СМИ
12:49
Как Порошенко выставил украинцев идиотами, или Главная ошибка Петра Алексеевича на выборах-2019 мнение
12:45
"Стукнутый неофит и провокатор": Соцсети взбурлили гневом после наезда Муждабаева на избирателей Зеленского
12:21
В США застрелили рэпера-номинанта Грэмми
12:10
Зеленский почти в три раза перещеголял Тимошенко: появились свежие данные ЦИК Видео
12:03
"Не спасет нас клизма": Шнуров высмеял СБУ из-за Наташи Королевой
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться