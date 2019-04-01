Юля, прощай! Почему мечта Тимошенко стать президентом уже не сбудется

Тимошенко выпадает из политической элиты

Результаты всех экзит-полов говорят об одном – Тимошенко выбывает из президентской гонки.

Не сработали фейковые баннеры, согласно которым Юля лидирует с рейтингом 31%. Не сработала убежденность в том, что найдутся тайные резервы. Не сработала "сетка" – в отличие от "сетки" Петра Порошенко. Не сработало и сотрудничество с министром МВД Арсеном Аваковым.

Единственный, кто не согласен с поражением: сама Юлия Владимировна. Ее личный экзит-пол и параллельный подсчет голосов "рисуют" именно то, чего ей хочется – второе место. Но сделать с этим Вона ничего не сможет – на "Майдан за Юлю" много людей не пойдет. А значит, останется бессмысленное бодание в судах, которые подконтрольны Порошенко.

Самый страшный конкурент Порошенко, самый харизматичный и напористый политик Украины проиграла третьи президентские выборы подряд. А значит, ее самая большая мечта – стать главой государства - уже никогда не сбудется. Четвертого шанса уже не будет. Электорат Юли опирается на людей 65+, многие из которых могут не дожить до следующих выборов. А значит, ей остается лишь взять большую фракцию в парламенте и собирать политические дивиденды под крышей Верховной Рады. Вдруг еще повезет стать спикером.

У нее еще одна большая проблема – союзников не осталось. За нее не "вписался" ни один из кандидатов. А главное, она не получила никакой помощи от главы МВД Арсена Авакова.

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Всю предвыборку он на публику "мочил" Порошенко и говорил о нарушениях его штабов, так что создавалось стойкое впечатление - он "топит" за Юлю. Но за три дня до выборов все стихло и даже изменилось. Аваков внезапно нашел у Тимошенко почти столько же нарушений, сколько и у гаранта.

И с тех пор практически исчез из информпространства. Как "слились" и его верные Нацдружины, которые обещали чуть ли не силком "препятствовать нарушениям на выборах". А зам Авакова вечером в день выборов объявил, что серьезных нарушений на выборах не было.

Теперь поговаривают о том, что Вона уже договаривается с Зе об объединении. В обмен Юля вроде как хочет стать премьером, да еще и Конституцию хочет переписать "под себя". Если предположить, что главный спонсор у них один – вполне реальный сценарий. Неопытному Зе понадобилась бы помощь опытной Тимошенко.

С другой стороны, "слить" Юлю ему тоже ничего не мешает. Хотя вряд ли это разумно. Впереди второй тур, и Порошенко активно цепляется за власть. Поэтому победить его будет не так уж легко.