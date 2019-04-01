Политолог оценил, как работали "сетка" по скупке голосов и админресурс на выборах президента 2019

Выборы 2019 / УНИАН

Виктор Небоженко политолог и социолог, директор социологической службы "Украинский барометр" специально для Главреда рассказал о том, какие выводы можно сделать из первого тура выборов президента Украины 2019.

По его мнению, представителям действующего гаранта Конституции Петра Порошенко и политика Виктора Медведчука удалось создать и "обкатать в бою" систему подкупа малообеспеченных слоев населения Украины.

"Штаб Порошенко-Медведчука работали системно и нагло, не ограничивая себя никакими правилами. С одной стороны, они создали, за счет бюджета и коррупционных капиталов, уникальную, мощную систему социальной коррупции наиболее бедной части украинских избирателей. А также использовали, "без страха и упрека", на полную мощь административный ресурс и реализацию своих планов по фальсификации в доступных им избирательных округах. Не последнюю роль в окончательных подсчетах и легитимации результатов играет также прикормленные квазиобщественные организации наблюдателей и "дрессированный" ЦИК, который не посмеет сопротивляться воле Банковой".

Читайте такжеСпецоперация Смешко и наглая скупка голосов: четыре вывода из первого тура выборов президентаКак считает Небоженко, цинизм нынешних властей Украины состоит в том, что они сделали все условия для того, чтобы украинцы не богатели, а потом до дешевки массово скупают их голоса.

"Уникальный политический эксперимент по созданию гигантской общеукраинской сетки подкупа избирателей доказал свою эффективность. Условием такой эффективности массовой коррупция явился "вооруженный нейтралитет" правоохранительных и судебных органов как основы админресурса. Стратегия оказалось правильной. Сначала людей несколько лет загоняли в бедность, нищету и безработицу, а потом за их же счет скупали их голоса на выборах в пользу провластного кандидата. Теперь все эта машина социальной коррупции бедных слове населения, меня хозяев, будет работать всегда, обесценивая базовые принципы справедливых,честных общенациональных и тайных выборов", - подытожил он.

Напомним, ранее эксперт рассказал, почему случились успех Смешко и провал Ляшко на выборах президента.

По состоянию на 11.20 понедельника, 1 апреля, в Центризбиркоме обработали 66.74% протоколов. С заметным отрывом по прежнему выигрывает Владимир Зеленский - 30.42% (3 708 961 голосов). Вслед за ним второй тур выборов выходит действующий президент Петр Порошенко - 16.26 (1 982 863 голосов).