Претенденты на вылет: под кем и почему "шатаются кресла" в Кабмине Гончарука

Эксперт рассказал, кто может лишиться должности министра / kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал кадровые перестановки в Кабинете министров и заявил, что одно представление уже подписано и передано в парламент. Уже подтверждена отставка министра развития общин и территорий Алены Бабак.

Это – одно из ключевых министерств, которое в Офисе президента хотят заменить в контексте подготовки к местным выборам осенью 2020 года. Такая задача была поставлена уже давно. В частности, глава партии Слуга народа Александр Корниенко не раз говорил о том, что необходимо, дабы министр по вопросам децентрализации работал на усилие партийных позиций на местах.

Алена Бабак была слишком "лунатической". В отношении Бабак у всех был консенсус и понимание того, что ее нужно заменить. Она также очень не нравилась многим местным элитам.

Кто может занять эту должность вместо Бабак – сложно прогнозировать. Возможно, будет предложен кто-то из глав ОГА, из губернаторов, кто продемонстрировал эффективность работы на местах.

Читайте такжеПочему 36 тысяч гривен для Анны Новосад – даже слишком многоВ любом случае, данное министерство является одним из ключевых – по сути, на основе его работы выстраивается вся региональная политика и диалог центральной власти с местными элитами.

Также уже давно поговаривают о грядущей замене экономического блока в Кабмине. Фактически это подтвердил и сам Владимир Зеленский, когда говорил, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, которое возглавляет Тимофей Милованов, будет разделено на два министерства. Самого Милованова, с большой вероятностью, тоже могут заменить, поскольку он – весьма "токсичный" персонаж.

Вместо этого министерство вновь должно появиться Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) и Министерство аграрной политики. По слухам, последнее отдадут крупному аграрному бизнесу. В принципе, это логично, потому что грядет земельная реформа, а потому нужны и те, кто поддерживает такого рода действия, и люди, которые бы понимали эту сферу. Поговаривают, что аграрное министерство отдадут под влияние людей Веревского.

Руководителя нового экономического блока могут сделать первым вице-премьером. Об этом очень много разговоров, и об этом мне рассказывали в частных беседах политики. Интерес к данному направлению есть у помощника Зеленского Андрея Ермака – он хочет забрать экономический блок себе.

Читайте такжеПочему Зеленский не смог уволить ГончарукаКроме того, поговаривают о присоединении к экономическому блоку финансового, дабы создать мощный финансово-экономический блок, который сможет обеспечить положительные изменения в финансово-экономической политике. Пока что Зеленскому нечем похвастаться в этой сфере.

Получается, что и под министром финансов Оксаной Маркаровой также "зашаталось кресло". Ее назначение было связано исключительно с рекомендациями МВФ: у Фонда были опасения, что после смены власти в Украине, придут совершенно не известные им люди, потому в МВФ были высказаны пожелания – им было выгодно и комфортно работать с Маркаровой. Сейчас конфигурация изменилась, и потому у Офиса президента развязаны руки.

Кто на место Маркаровой? Сказать сложно, однако, по отдельным сведениям понятно, что заменить ее – не проблема. Тем более, ходят слухи, что именно Маркарова делала записи бесед с Гончаруком и "сливала" их.

Министр социальной политики Юлия Соколовская, которую мы не видели и не слышали все месяцы, пока она занимает министерское кресло. Она тоже числится среди претендентов "на вылет".

Кроме того, "кресла шатаются" и под министром здравоохранения Зоряной Скалецкой, и под министром образования Анной Новосад. Эти люди не продемонстрировали никаких сколь-нибудь заметных достижений и эффективной работы. Со Скалецкой еще и связаны постоянные конфликты. Да и Новосад на днях отметилась…

Читайте такжеЗеленский не имеет права быть тряпкойМинистра иностранных дел Вадима Пристайко, в принципе, тоже можно было бы заменить, потому что в реальности диалог и всю неформальную международную политику ведет Ермак. Пристайко – лишь ретранслятор чужих мыслей. О его инициативах или интеллектуальном вкладе сложно говорить. Он не вписывается в команду Зеленского.

В виду того, что я много общаюсь с международными партнерами, знаю не понаслышке, что мало кто из иностранных политиков воспринимает Пристайко как министра, к которому можно прислушиваться. Все ключевые меседжи всегда пытаются донести до президента в обход Пристайко.

По моим сведениям, нынешнего вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Дмитрия Кулебу могут перевести на должность министра иностранных дел.

Логичный вопрос – почему же не назначить на должность министра иностранных дел Ермака? Самому Ермаку это не особо интересно. В ОПУ идет конфронтация между разными группами влияния, и Ермак постепенно хочет подмять под себя, кроме внешних коммуникационных каналов, и внутреннюю политику. Он сейчас занимается Киевом, не исключаю, что он усилит свое влияние на региональные процессы. Чем сильнее будут его позиции, тем больше своих людей он сможет продвигать на определенные должности.

В принципе, нет пока особых вопросов к министру обороны Андрею Загороднюку. Большой плюс состоит в том, что никто из его людей не фигурирует ни в каких коррупционных скандалах.

К Арсену Авакову тоже нет вопросов. Потому его вряд ли вознамерятся заменить.

Да и ключевой вопрос – а на кого менять? У Зеленского очень мало кадров, короткая "скамейка запасных". Его команде сложно справиться даже с теми полномочиями, которые у них есть. У них слишком много власти и слишком мало профессиональных людей, потому им нужны партнеры, кто-то, кто сумел бы достойно тянуть на себе отдельные направления.

Кроме того, не исключено, что снова вернутся к идее о разделении Министерства энергетики и экологии на два отдельных.

Читайте такжеФейковое наказание, или Главный вывод из "кризиса Гончарука"В принципе, Зеленскому для укрепления власти нужно разделять министерства, которые "сливались" в одно, и давать должности разным элитам и разным экономическим группам. Так он сможет укрепить свои позиции.

Однако важно отметить и то, что все эти кадровые перестановки все равно не смогут привести к урегулированию конфликта или к решению существующих проблем с Кабмином. Это как бомба с часовым механизмом – вы можете просто перевести таймер, и бомба взорвется непременно, только чуть позже, чем изначально планировалось. Кадровые перестановки в правительстве лишь несколько отсрочат кризис.

К тому же, если в правительство зайдут новые министры (а они точно не будут ориентироваться на Гончарука), в Кабмине существенно повысится конфликтность. И тогда внутренняя целостность правительства будет нарушена.

История со скандалом вокруг "пленок Гончарука" засвидетельствовала кризис между группами влияния, и обострение этого кризиса мы увидим уже в ближайшее время. Переформатирование правительства только углубит существующие конфликты.

В любом случае, даже если это правительство частично сейчас "перетрусят", оно все равно останется только до осени, до выборов. Такой Кабмин не в силах справиться с существующими вызовами и дать четкие ответы на вопросы: что будет с экономикой Украины, что будет с курсом гривны и многие другие.

Анатолий Октисюк, политический аналитик, эксперт аналитического центра DemocracyHouse, специально для Главреда