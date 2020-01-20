"Я не смогу на 36 тысяч содержать ребенка": министр Новосад пожаловалась на маленькую зарплату

Анна Новосад пожаловалась на неконкурентную зарплату / facebook.com/anja.novosad

Министр образования и науки Анна Новосад заявила, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен недостаточно, чтобы в будущем содержать семью и ребенка.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тыс. грн, это на 10 тыс. грн меньше, чем я получала на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. У меня есть собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит..." – сказала она в интервью Интерфакс-Украина.

По словам Новосад, ее нынешней зарплаты будет недостаточно в будущем, чтобы обеспечить жизнь в Киеве, и она будет вынуждена принимать решение.

"Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. Я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет меня удерживать, я должна сама получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - заверила министр.

Напомним, в 2019 году средняя зарплата премьер-министра составила 60 тыс. 479 грн., говорится в обнародованной Кабинетом министров информации о заработных платах членов правительства. Также названы зарплаты других министров.

Как ранее сообщалось, накануне президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Алексею Гончаруку урегулировать ситуацию с завышенными зарплатами топ-чиновников.