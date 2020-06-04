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Закон о резервистах грозит Украине новым социальным взрывом

Олег Жданов

Военный эксперт, полковник запаса

4 июня 2020, 06:58публикуется на языке оригинала

При нынешнем положении дел с призывом, этот закон не решит проблемы, так как он ещё больше будет демотивировать призывников.

Зеленский хочет официально разрешить ловить призывников на улицах

​​Недавно на сайте парламента появился президентский законопроект 3353 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных вопросов исполнения военного долга и ведения воинского учета", которым Владимир Зеленский предлагает увеличить сроки призыва резервистов и в несколько раз увеличить штрафы для уклонистов.

Для чего это необходимо Зеленскому? Сегодня в Вооруженных силах катастрофа с кадрами. Пьянство, наркомания, невыполнение контракта со стороны государства и низкий уровень социальных стандартов - всё это приводит к тому, что укомплектованность ВСУ сегодня на грани. И такие законы могут быть призваны решить вопрос укомплектованности, поскольку фактически людей принудительно без мобилизации призывают на военную службу.

Еще одну причину появления этого закона я усматриваю в том, что у президента нет силовой структуры, на которую он мог бы опираться. Во всяком случае, об этом свидетельствует один из пунктов закона, в котором указывается, что задачи резервистам на период их службы ставит лично президент посредством своего указа. Если копнуть глубже, то тут можно вспомнить так называемый закон о реинтеграции Донбасса, в который в свое время Порошенко внёс пункт о том, что президент имеет право применения вооруженных сил на всей территории Украины в особый период. Фактически это подмена задач Национальной гвардии, которую Зеленский ранее уже безуспешно пытался себе переподчинить.

Читайте такжеВ Украине объявили призыв резервистов: кого ждут в ВСУОднако при нынешнем положении дел с призывом, этот закон, если его примут, не решит проблемы, так как он ещё больше будет демотивировать призывников. Ведь военкомы уже официально будут бегать за призывниками и пытаться вручить им повестки или искать резервистов. Отмечу, что предложенный Зеленским закон дублирует уже существующие функции действующего закона о мобилизации, в котором есть пункт о запрете трудоустройства без документов воинского учета. Однако до этого о нём предпочитали забыть.

Однако сейчас любые облавы на призывников способны вызвать социальный взрыв и мы получим ситуацию, которая во многом будет похожа на ту, что сейчас происходит в США. Особенно остро это будет проходить на местах, поскольку полиции и военкомам, которые не живут на Луне, в буквальном смысле придётся ходить по соседям и вручать им повестки.

Потому на ситуацию с призывом нужно смотреть иначе. На сегодня единственный путь привлечения украинцев в армию - это финансовая мотивация. В противном случае мы и дальше будем получать таких солдат, как задержанный россиянами парень в Крыму.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда

новости Украины законопроект ВСУ Олег Жданов
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