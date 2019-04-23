"Надо поддержать": Савченко собралась помогать Зеленскому

Савченко намерена поддерживать Зеленского / comments.ua

Нардеп Надежда Савченко, которая сегодня утром пришла в Раду и столкнулась с журналистами, заявила им, что разделяет положения предвыборной программы будущего президента Владимира Зеленского, поэтому не собирается идти в оппозицию к нему.

"Я не буду становиться в оппозицию. Мне достаточно было прочитать программу кандидата. Многие пункты — это те, о которых я заявляла три года тому назад", — заявила Савченко Интерфакс-Украине.

Политик "увидела в программе Зеленского то, что должно быть", и это "надо поддержать".

В то же время в некоторых дискуссионных вопросах депутат готова быть оппонентом.

Ранее Савченко призналась, за кого будет голосовать во втором туре. В принципе, решение депутата было ожидаемым.

Напомним, Савченко более года (с 22 марта 2018-го), находилась под арестом в следственном изоляторе, проходя по одному делу с руководителем организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном.

Обоим выдвигали обвинение в планировании обстрелов из гранатометов домов в правительственном квартале Киева, организации физического устранения руководства Украины с последующим захватом здания Верховной Рады.

Однако 15 апреля 2019-го Броварской суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи Рубана и Савченко — по истечении срока содержания под стражей. Такое событие вызвало ажиотажные споры в украинских сегментах соцсетей.

Позднее Савченко уже "разродилась" первым законопроектом после освобождения.