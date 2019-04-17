Не прошло и года: Савченко "разродилась" первым законопроектом после освобождения

Надежда Савченко / Facebook нардепа

Скандально известный нардеп Надежда Савченко, едва успев покинуть следственный изолятор, зарегистрировала в канцелярии Рады законопроект об изменении закона "О выборах народных депутатов".

Текст самого документа на сайте украинского парламента на данный момент отсутствует.

По данным журналистов, в законопроекте Савченко предложила изменить размер денежного залога для партиям, выдвинувших своих кандидатов на парламентские выборы.

Напомним, Савченко больше года, начиная с 22 марта 2018-го, провела в следственном изоляторе, проходя по одному делу с руководителем организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном. Их обвиняли в планировании обстрелов из гранатометов домов в правительственном квартале Киева, организации физического устранения руководства Украины с последующим захватом здания Верховной Рады.

Однако 15 апреля 2019-го Броварской суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи Рубана и Савченко - по истечении срока содержания под стражей. Такое событие вызвало ажиотажные споры в украинских сегментах соцсетей.