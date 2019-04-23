"Не убейтесь": Савченко пришла в Раду и столкнулась с журналистами - опубликовано видео

Надежда Савченко / скриншот из видео

Скандальный нардеп Надежда Савченко, недавно выпущенная судом из-под стражи, организации теракта, во вторник, 23 апреля, пришла в Верховную Раду.

Соответствующий видеоролик опубликовали общественники из движения Чесно на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

На многочисленные вопросы представителей СМИ Савченко не стала отвечать, сказалв, что "обязательно проведет брифинг". Далее оператор один из телеканалов подошел на очень близкую дистанцию к нардепу и она чуть не сбила его.

"Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь", — подытожила Савченко.

Кроме того, нардеп успела подтвердить, что планирует участвовать в осенних выборах в Раду.

Надія Савченко повернулась у @verkhovna_rada



Каже, що буде брати участь у парламентських виборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСНО (@chesno_movement) 2019年4月23日

Напомним, Савченко более года (с 22 марта 2018-го), находилась под арестом в следственном изоляторе, проходя по одному делу с руководителем организации Офицерский корпус Владимиром Рубаном. Обоим выдвигали обвинение в планировании обстрелов из гранатометов домов в правительственном квартале Киева, организации физического устранения руководства Украины с последующим захватом здания Верховной Рады.

Однако 15 апреля 2019-го Броварской суд Киевской области вынес решение об освобождении из-под стражи Рубана и Савченко - по истечении срока содержания под стражей. Такое событие вызвало ажиотажные споры в украинских сегментах соцсетей.

Позднее Савченко уже "разродилась" первым законопроектом после освобождения.