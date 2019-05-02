Зеленский позвал украинских олигархов и бизнесменов расставить точки над "і" / Кадр из сериала Слуга народа

Победитель выборов президента Украины 2019 Владимир Зеленский пригласил на встречу представителей крупного, малого и среднего бизнеса.

Дату и место встречи в своем сообщении в Facebook Зеленский не уточнил – лишь отметил, что она состоится "в ближайшее время".

Он заверил, что при его президентстве отношения с бизнесом "будут прозрачными".

"Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП и скрытых от общества договоренностей. Поэтому официально приглашаю представителей крупного, малого и среднего бизнеса на встречу – уже в ближайшие дни. Расставим все точки над "і", – написал Зеленский.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Зеленский в Турции якобы провел тайные встречи с молдавским политиком и бизнесменом Владимиром Плахотнюком, а также с представителями советника президента РФ Владислава Суркова, который курирует вопросы Украины, и украинским народным депутатом Юрием Бойко. Допускались также встречи и с крупными украинскими бизнесменами. Позднее в пресс-службе политика рассказали, чем Зеленский занимался на отдыхе.

Читайте такжеБудущая первая леди откровенно рассказала об отношении Зеленского к Путину и КоломойскомуТакже СМИ писали, что 24 апреля Владимир Гройсман и Владимир Зеленский провели неформальную встречу. Журналисты выяснили, что после мероприятия премьер назвал собеседника "абсолютно нормальным человеком".

Позднее Гройсман раскрыл подробности встречи с Зеленским. Премьер сказал, что встреча с Зеленским была неформальной.

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал о встречах с Зеленским. Зеленский — честный и совестливый, отметил он.

У Зеленского раскрыли, когда назовут кандидатуры на ключевые посты. Людей, которые могут претендовать на высокие посты, нужно проверить, отметил соратник Зеленского.

Также у Зеленского рассказали, кто возглавит Администрацию президента. Речь идет о публичной персоне, подчеркнул Вадим Галайчук.