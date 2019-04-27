Гройсман раскрыл подробности встречи с Зеленским

Владимир Гройсман сказал, что говорил с Владимиром Зеленским о будущем Украины / facebook.com/volodymyrgroysman

Премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что встречался с триумфатором выборов президента Украины 2019 — Владимиром Зеленским.

Встреча с Зеленским была неформальной, рассказал премьер в эфире телеканала Интер.

По словам чиновника, он говорил с Зеленским, в частности, о будущем Украины.

"Мы встречались, это была неформальная встреча. Мы пообщались о жизни, о стране…", — поделился премьер.

Спикер предвыборного штаба триумфатора выборов 2019, политтехнолог Дмитрий Разумков в эфире телеканала 112 Украина сказал, что встреча Зеленского с Гройсманом была "ознакомительной".

"Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины…", — отметил он. Ранее СМИ писали, что 24 апреля Владимир Гройсман и Владимир Зеленский провели неформальную встречу. Журналисты выяснили, что после мероприятия премьер назвал собеседника "абсолютно нормальным человеком".

Справка. В Украине 21 апреля прошел второй тур выборов президента 2019. Были проведены три экзит-полла, социологи выяснили, что большинство избирателей отдали голоса за Владимира Зеленского.

Центризбирком уже подсчитал 100% электронных протоколов — Зеленский набрал 73,22% голосов, а его соперник — действующий президент Петр Порошенко — 24,45%. Явка избирателей на выборы составила 62,07%. Порошенко поздравил конкурента с победой.

В ЦИК сообщили, что официальные результаты выборов 2019 могут быть объявлены 30 апреля.

Первый тур выборов в Украине 2019 прошел 31 марта, в его результате никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК объявил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов 2019 Украина попали победители первого тура — Зеленский и Порошенко.