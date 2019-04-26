"Он абсолютно нормальный": СМИ выяснили, как прошла тайная встреча Зеленского и Гройсмана

СМИ выяснили, как прошла тайная встреча Зеленского и Гройсмана / Reuters

Будущий президент Украины Владимир Зеленский и нынешний премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на два независимых друг от друга источника. Местом встречи называют офис Квартала 95.

Источники не смогли уточнить, о чем именно говорили политики, однако в обоих якобы сложилось друг о друге хорошее впечатление.

"Он (Зеленский – ред.) абсолютно нормальный человек", – цитирует Гройсмана источник из его окружения.

Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоНапомним, Гройсман решил уйти из партии Порошенко. Он решил покинуть БПП еще до официального оглашения результатов выборов президента Украина.

Накануне Владимир Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины – из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.

В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.

Эксперты объяснили, как и зачем Гройсман "подложит свинью" Порошенко. По мнению политологов, амбиции в качестве самостоятельно политической фигуры нынешний премьер Владимир Гройсман будет реализовывать в любом случае.