"Он абсолютно нормальный": СМИ выяснили, как прошла тайная встреча Зеленского и Гройсмана

Местом встречи называют офис Квартала 95.
Будущий президент Украины Владимир Зеленский и нынешний премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля.
Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на два независимых друг от друга источника. Местом встречи называют офис Квартала 95.
Источники не смогли уточнить, о чем именно говорили политики, однако в обоих якобы сложилось друг о друге хорошее впечатление.
"Он (Зеленский – ред.) абсолютно нормальный человек", – цитирует Гройсмана источник из его окружения.
Читайте такжеПодарки от Путина, добрая мама Тимошенко и зависимость от Гройсмана: почему Зеленскому придется несладкоНапомним, Гройсман решил уйти из партии Порошенко. Он решил покинуть БПП еще до официального оглашения результатов выборов президента Украина.
Накануне Владимир Зеленский выдвинул обвинение в адрес Центризбиркома Украины – из-за затягивания объявления результатов второго тура выборов президента Украины 2019.
В ответ Центральная избирательная комиссия заявила о том, что работает в беспрецедентно быстром режиме.
Эксперты объяснили, как и зачем Гройсман "подложит свинью" Порошенко. По мнению политологов, амбиции в качестве самостоятельно политической фигуры нынешний премьер Владимир Гройсман будет реализовывать в любом случае.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов были опубликованы Центральной избирательной комиссией 23 апреля 2019 года.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.